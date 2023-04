Sacramento izsilil sedmo tekmo, izpadel drugi nosilec

Sacramento Kings so izsilili sedmo tekmo v dvoboju prvega kroga končnice z Golden State Warriors (3:3). Na šesti tekmi so zmagali s 118:99. To isto pa ni uspelo Memphis Grizzliesom. Drugi nosilec zahodne konference je izpadel proti sedmemu. Los Angeles Lakers so jih na šesti tekmi nadigrali s 125:85 in napredovali s 4:2 v zmagah.

Na vročem gostovanju v San Franciscu so Sacramento Kings odigrali najboljšo tekmo končnice. Malik Monk je dal 28 točk, njihov prvi zvezdnik De’Aaron Fox je imel ob 26 točkah še 11 asistenc, novinec Keegan Murray pa je prvič v končnici dosegel dvojnega dvojčka (15 točk s štirimi zadetimi trojkami in 12 skokov). Tako so Golden State Warriorse premagali s 118:99. Pri domačih je bil z 29 točkami prvi strelec Stephen Curry, Klay Thompson jih je dal 22. Znova je v igri pod obročema izstopal Kevon Looney, ki je imel 13 skokov in je s 85 najboljši skakalec končnice (22 samo na peti tekmi). Bojevniki so imeli zgolj 37-odstoten met iz igre.

Kings, ki v končnici igrajo prvič po letu 2006, bodo tako odločilno sedmo tekmo igrali na domačem parketu. Ta bo že v nedeljo zvečer.

Los Angeles Lakers Foto: Reuters Potem ko je v vzhodni konferenci lige NBA v prvem krogu izpadel prvi nosilec (Milwaukee Bucks), so na zahodu drugi nosilci (o največjih presenečenjih v zgodovini končnice berite v Sportalovi nedeljski rubriki Skok v športno preteklost). Memphis Grizzlies so v rednem delu dobili 51 tekem, Los Angeles Lakers pa so se do zadnjega borili za uvrstitev v izločilne boje (43 zmag, napredovali so prek play-ina). Jezerniki so nasprotniku na šesti tekmi dovolili samo 30-odstoten met iz igre, sami pa so imeli 54-odstotnega. DeAngelo Russell je dal 31 točk, LeBron James 22 in Antony Davis 16. Zmagali so s kar 125:85. Za Memphis je bil brez pravega učinka prvi zvezdnik Ja Morant, ki je ob 19-odstotnem metu dosegel zgolj 10 točk.

Zmagovalec dvoboja med Sacramentom in Golden Stateom bo v polfinalu zahodne konference igral z LA Lakers. Drugi par na zahodu pa sestavljata Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem in Phoenix Suns. Na vzhodu sta polfinalna para New York Knicks - Miami Heat ter Boston Celtics - Philadelphia 76ers.

Liga NBA, 28. april: