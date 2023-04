Horford pokopal sanje svoje nekdanje ekipe

Boston Celtics so naslednji konferenčni polfinalisti lige NBA. Atlanto Hawks so v prvem krogu končnice izločili s 4:2 v zmagah. Enega ključnih košev za četrto zmago, s 128:120, je za Boston dosegel nekdanji dolgoletni košarkar Atlante Al Horford.

Philadelphia 76ers so dočakali svojega tekmeca v polfinalu vzhodne konference, tja so se uvrstili po le štirih tekmah z Brooklyn Nets. Te so izločili z metlo, s 4:0 v zmagah. Veliko bolj napet je bil spopad Boston Celtics in Atlante Hawks.

Kelti so si četrto zmago priborili v zaključku tekme, ko so naredili delni izid 11:0. Jayson Tatum je dve minuti pred koncem zabil za vodstvo s 121:113. Pred tem so zadeli tri trojke: Tatum, Jaylen Brown in Al Horford. Slednji v ligi NBA igra že od leta 2007, a prstana še nima. Vrsto let se je neuspešno zanj boril prav s tokratnim tekmecem Atlanto. Zdaj v svoji drugi sezoni skuša izpolniti sanje.

Trae Young Foto: Guliver Image Brown je bil s 30 točkami prvi strelec Bostona, Tatum jih je dal 30, Horford pa 10, imel pa je še 12 skokov. Razpoložen je bil tudi organizator igre Marcus Smart z 22 točkami. Pri Atlanti je bil s 30 točkami najboljši Trae Young. A prvi zvezdnik ekipe, ki je zadel koš za zmago na prješnji tekmi, je povsem odpovedal v drugem polčasu. Zgrešil je 12 od zadnjih 13 metov na tekmi.

Drugi polfinalni par v vzhodni konferenci je Miami Heat - New York Knicks. Ta serija se bo s prvo tekmo začela v nedeljo zvečer po srednjeevropskem času. Philadelphia in Boston pa bosta prvo tekmo odigrala v noči na torek.

Liga NBA, 27. april:

Liga NBA, 1. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves (8) /4:1/

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) /4:1/

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6) /2:3/

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7) /2:3/ Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (8) /1:4/

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) /1:4/

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6) /4:0/

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7) /4:2/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage

