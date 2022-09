Nowitzki, rekorder prvenstev, ki ga je "ustavila" samo Slovenija

Kariero je končal pred tremi leti. Foto: Reuters Dirk Nowitzki je kar 22 sezon igral v ligi NBA, Dallas Mavericksom pomagal osvojiti do zdaj edini šampionski prstan. Tistega leta (2011) je bil tudi najbolj koristen igralec finala, še štiri leta prej pa MVP rednega dela sezone lige NBA. Kar 14-krat je bil izbran na tekmo All Star lige NBA. Še pomembnejši je bil za nemško reprezentanco. Že res, da so bili Nemci leta 1993 evropski prvaki, a kljub temu dosežku pred obdobjem Dirka Nowitzkega niso veljali za košarkarsko velesilo. Pravzaprav še danes niso. A Dirk je bil s svojima višino in izjemnim metom z vseh položajev tako dominanten, da je Nemčiji ključno pomagal do dveh kolajn na največjih tekmovanjih.

Srebrni EuroBasket 2005, ko je dal najmanj točk Sloveniji

Srebrn leta 2005 Foto: Guliver Image Leta 2005 je Nemčijo popeljal do srebrne kolajne na evropskem prvenstvu v Srbiji in Črni Gori. Bil je najbolj koristen igralec prvenstva. S povprečjem 26,1 točke na tekmo je bil najboljši strelec turnirja, z 10,6 skoka na tekmo pa drugi skakalec. V osmini finala je Turkom nasul kar 33 točk. V četrtfinalu mu je nasproti stala Slovenija in, zanimivo, da je bila to tekma tega prvenstva, na kateri je dal Nowitzki najmanj točk − "samo" 22. Nemci so vseeno zmagali s 76:62. V polfinalu so s 74:73 padli Španci. Bil je to strelski dvoboj legend: tako Nowitzki kot Juan Carlos Navarro sta dala po 27 točk. Nemce so zaustavili šele Grki na čelu s Theom Papaloukasom in Dimitrisom Diamantidisom. V finalu je dal nemški krilni center z 213 centimetri 23 točk.

Vrhunci polfinalne tekme Nemčije s Španijo (Nowitzki: 27 točk):

Še več: Nowitzki je bil najboljši strelec tudi na EuroBasketu 2001 in EuroBasketu 2007 ter najboljši skakalec na prvenstvu 2007. Največ točk je dal na tekmi leta 2001 proti Španiji − 43 točk. To je še danes točkovni rekord na tekmah evropskih prvenstev v 21. stoletju. Na tisti tekmi je imel še 15 skokov.

Bronast na SP 2002, ko je bil tudi MVP

Dirk leta 2002 Foto: Guliver Image Še odmevnejši rezultat je Nemčija dosegla tri leta prej − na svetovnem prvenstvu v Indianapolisu. Takrat je imel Nowitzki šele 24 let, za njim je bila četrta sezona v ligi NBA, prva, ko se je uvrstil na tekmo All Star. Pa je že bil najboljši posameznik na svetovnem prvenstvu. S povprečjem 24 točk na tekmo je bil prvi strelec turnirja in izbran tudi za MVP.

V prvem delu prvenstva je dal Kitajcem 30 točk, Alžircem 24, obe tekmi so dobili, ter kar 34 točk reprezentanci ZDA. Američani so Nemce vseeno premagali s 104:87. Na enem najbolj izenačenih prvenstev do zdaj je Nemčija tudi v drugem delu dvakrat zmagala in enkrat izgubila. Dirk je dal ob zmagah nad Novo Zelandijo in Rusijo po 17 točk, ob porazu z Argentino pa 21. Sledila je najbolj odmevna zmaga Nemčije v zgodovini prvenstev. V četrtfinalu so s 70:62 premagali Španijo. Ja, tako kot tri leta pozneje na EuroBasketu, so zagodli košarkarski velesili z iberskega polotoka. Na tej tekmi je dal Nowitzki 20 točk (Navarro 21).

V polfinalu so Nemci še drugič izgubili z Argentino z rezultatom 80:86. Dirk je dosegel dvojnega dvojčka: 24 točk in 11 skokov. So pa z napadalno in najbolj dominantno tekmo tega prvenstva, ko so dali kar 117 točk, za bron premagali Novo Zelandijo. Nowitzki pa je bil znova prvi strelec Nemčije (29 točk).

Leta 2002 so šokirali košarkarski svet, ko so v ZDA osvojili bron na svetovnem prvenstvu. Foto: Guliver Image

Rekord zadnjih 30 let − 47 točk na eni tekmi

Skupaj je na prvenstvu leta 2002 dal 216 točk. Več kot 200 jih je dal tudi štiri leta pozneje, ko so bili Nemci na Japonskem osmi. Je edini košarkar, ki je v zadnjih 30 letih na več kot enem svetovnem prvenstvu dosegel več kot 200 točk. Angoli je dal leta 2006 kar 47 točk, kar je točkovno najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih v 21. stoletju.

Najlepše akcije Dirka Nowitzkega na svetovnih prvenstvih: