Steza, kjer se ne da prehitevati. Mansell se ne strinja!

Na Hungaroringu se ne da prehitevati. To je splošno sprejeto mnenje o dirki za veliko nagrado Madžarske, ki je to nedeljo na sporedu že sedemintridesetič. Nigel Mansell bi rekel ravno nasprotno. In to je leta 1989 s Ferrarijem tudi dokazal. Ena njegovih najboljših dirk je Sportalov tokratni skok v športno preteklost.

Veliko nagrado Madžarske je Lewis Hamilton dobil osemkrat, Michael Schumacher štirikrat, Ayrton Senna trikrat. Čeprav Hungaroring slovi kot dirkališče, kjer je prehitevanje zelo oteženo in zato prva štartna vrsta zelo pomembna za veselje v nedeljo, nepričakovanih razpletov tu vseeno ni manjkalo. A razlogi so bili običajno odstopi favoritov (na primer lani, ko je prvič v karieri slavil Esteban Ocon) ali spremenljivo vreme z dežjem (denimo leta 2006, ko je prav tako svojo prvo zmago osvojil Jenson Button, a je bil s Hondo na 14. štartnem mestu). Veliko presenečenje se je na Hungaroringu obetalo tudi leta 1997, ko je z nekonkurenčnim Arrowsom vodil Damon Hill, a ga je nato le prehitel poznejši prvak Jacques Villeneuve. In to kar po travi.

Mansell s Ferrarijem proti dominanci McLarna

Mansell je s Ferrarijem leta 1989 skušal prekiniti dominanco McLarna. Foto: Reuters A za prave dirkače, ki ne oklevajo s prehitevanji, tudi ozke, zavite proge brez dolgih ravnin niso ovira. In eden takih je bil Britanec Nigel Mansell. V sezoni 1989 s Ferrarijem ni imel najhitrejšega dirkalnika. To je bilo prvenstvo, ko sta se za prvaka borila voznika McLarna Ayrton Senna in Alain Prost. Od 16 dirk sta jih osvojila deset (sezono prej celo 15 zmag McLarna na 16 dirkah). Dve je dobil na koncu četrtouvrščeni Mansell. Po Braziliji v uvodu v sezono še Madžarsko. Pa je bil na Hungaroringu šele na 12. štartnem mestu. Še več: dirka ni bila niti deževna niti ni bilo veliko drame v ospredju.

Samo 12. štartno mesto

Mansell je razlog za zgolj 12. štartno mesto pripisal prometu na stezi, ko je skušal odpeljati hiter krog. Imel je tudi težave s podkrmarjenjem. Tako je za "pole positionom", ki ga je osvojil Riccardo Patrese (Williams), zaostal dobri dve sekundi. Še njegov ekipni kolega Gerhard Berger je bil sedem desetink hitrejši. Ponoči so spremenili nastavitve krilc. Izbral je tudi mehkejše pnevmatike kot tekmeci. Na nedeljski dirki je Britanec tako že na štartu in v prvem zavoju pridobil štiri mesta. Na tribunah so vihrale Ferrarijeve zastave, Mansell se je namreč v naslednjih krogih z uspešnimi prehitevanji kolo ob kolesu prebijal naprej. Bil je tudi po dve sekundi na krog hitrejši od voznikov v ospredju. Ko se je po prvih postankih prebil na četrto mesto, je imel do tretjega Alaina Prosta še vedno 17 sekund zaostanka. A ko ga je ujel, ga je nemudoma tudi prehitel.

Zmaga na Hungaroringu 1989 je bila ena od 31 v karieri Nigela Mansella. Le tri je dosegel s Ferrarijem. Foto: Guliver Image

Prehitevanje kariere, istočasno mimo dveh dirkačev

A najbolj zanimivi trenutki dirke so šele sledili. Vodilni Patrese je zaradi okvare ne hladilniku nekoliko upočasnil. In Senna ter Mansell sta se prilepila na njegov izpuh. Brazilec je Italijana prehitel v prvem zavoju 52. kroga, nakar je voznika Williamsa nekaj sto metrov pozneje povsem nepripravljenega ujel še Britanec in mimo smuknil po notranji strani drugega zavoja. Patrese je pozneje zaradi pregrevanja motorja odstopil. Naslednjih šest krogov je Mansell vozil v Sennovem zavetrju. Takrat 36-letni Britanec je imel sicer boljši ritem v počasnih zavojih, a je bil Hondin motor v Sennovem dirkalniku toliko močnejši, da ga na štartno-ciljni ravnini oziroma v prvem zavoju ni mogel prehiteti.

Ko pa je dirkač McLarna nekoliko okleval pri prehitevanju zaostalega za kroga Stefana Johanssona (Onyx), je Ferrarijev as na pospeševanju iz tretjega zavoja skočil mimo obeh. Trije dirkalniki kolo ob kolesu! Eno najlepših in najbolj drznih prehitevanj. Nato se je Mansell samo še odpeljal Senni in zmagal s skoraj 26 sekundami prednosti. Thierry Boutsen (Williams) je na tretjem mestu zaostal že 38 sekund. "Mali čudež." S tema besedama je opisal zmago.

Kako je Mansell prehiteval na tej dirki, si poglejte v videu na YouTube.

Nigel Mansell je leta 1992 z Williamsom postal tudi svetovni prvak. Foto: Guliverimage/Getty Images "To je bila fantastična dirka. Prvič v karieri bom rekel, da je bila neverjetna dirka. Zelo posebna, ampak super. Mogoče najboljša zmaga v mojem življenju." A to je bila ena od le treh Britančevih zmag, ki jih je v dveh sezonah osvojil s Ferrarijem. Pozneje se je vrnil k Williamsu in z njim leta 1992 prvič in zadnjič postal svetovni prvak. Skupaj je dobil 31 dirk, a za nobeno drugo se mu ni bilo treba tako zelo potruditi.