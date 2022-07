Prvič v karieri "pole" za mladega Britanca, kletvice Verstappna

George Russell (Mercedes) je sploh prvič osvojil najboljši štartni položaj v formuli 1. "Po najslabšem petku v sezoni," je dejal v prvi izjavi. Bil je presrečen. "Ne vemo, kako nam je to sploh uspelo," je odgovoril na vprašanje, ali je Mercedes nazaj. To je za osemkratne zaporedne konstruktorske prvake sploh prvi "pole position" v letošnji sezoni. Pa so kvalifikacije potekale v normalnih razmerah, po dopoldanskem dežju se je asfalt že povsem osušil. Lewis Hamilton (Mercedes) je bil sedmi.

Charles Leclerc v drugi vrsti. Foto: Reuters Ferrari se vendarle zdi na Hungaroringu najhitrejši. Carlos Sainz je na drugem mestu zaostal 44 tisočink, Charles Leclerc pa na tretjem slabi dve desetinki. Monačan, ki v skupnem seštevku letošnjega prvenstva zastaja 63 točk za Maxom Verstappnom (Red Bull), je tarnal nad slabim delovanjem pnevmatik. Ne tarnal, preklinjal pa je Verstappen, potem ko mu je pred zadnjim hitrim krogom nekaj odpovedalo na pogonskem sklopu. Tako je kvalifikacije končal na 10. mestu. "Nič ne dela," je obupano sporočal po radijski zvezi.

In to ni edino razočaranje za ekipo Red Bull. Sergio Perez po majski zmagi v Monaku ne najde več prave hitrosti. Tokrat je Mehičan izpadel že v drugem delu kvalifikacij in bo štartal iz šeste vrste. Tudi Haasov dirkalnik je na zadnjih dirkah izgubil v primerjavi s tekmeci: na VN Kanade sta bila Kevin Magnussen in Mick Schumacher pred mesecem dni peti in šesti, to nedeljo ob 15.00 pa bosta štartala s 13. oziroma 15. mesta.

Najboljši trije na kvalifikacijah na Hungaroringu. Foto: Guliver Image

VN Madžarske, kvalifikacije:



1. George Russell (Mercedes)

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,044

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,190

4. Lando Norris (McLaren) +0,392

5. Esteban Ocon (Alpine) +0,641

6. Fernando Alonso (Alpine) +0,701

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,765

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,780

9. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,002

10. Max Verstappen (Red Bull) +1,446



11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Guanju Džov (Alfa Romeo)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Mick Schumacher (Haas)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Alex Albon (Williams)

18. Sebastian Vettel (Aston Martin)

19. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

20. Nichiolas Latifi (Williams)

Že v prvem delu kvalifikacij razočaranje za oba voznika Alpha Taurija, pa tudi za Sebastiana Vettla (Aston Martin), ki je bil le 18. Štirikratni prvak zdaj že redno kvalifikacije končuje med zadnjimi, tako ni presenečenje, da se je odločil, da po sezoni konča kariero. Zadnje, 20. mesto je zasedel Nicholas Latifi (Williams), potem ko je naredil napako v zadnjem zavoju. Kanadčan je presenetil z najboljšim časom tretjega treninga, ki je sicer potekal na mokri stezi.