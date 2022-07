Dirka, na kateri se Leclerc lahko pobere. "Ferrari bo tu zelo močan!"

Prvenstvo formule 1 se nadaljuje s še eno julijsko dirko v naši soseščini - VN Madžarske. Lani je bila ta prava katastrofa tako za Maxa Verstappna kot Charlesa Leclerca. Drugi nujno potrebuje zmago, in kot pravi njegov tekmec in vodilni v skupnem seštevku, ima lepo priložnost: "Menim, da bo Ferrari tu zelo močan."

Pred poletnimi počitnicami je pred dirkači formule 1 še četrta julijska dirka. VN Madžarske na dirkališču Hungaroring pri Budimpešti poteka od leta 1986 in je dirka, ki jo vsako leto obišče največ slovenskih ljubiteljev kraljice avtomotošporta. Na njej je z osmimi zmagami najuspešnejši Lewis Hamilton, eno svojih zadnjih pa je tu dosegel Sebastian Vettel - leta 2017 s Ferrarijem. Štirikratni svetovni prvak, ki je v formuli 1 dosegel 43 zmag, je pred začetkom dirkaškega konca tedna napovedal slovo od športa. Prvi trening bo v petek popoldne ob 14. uri, kvalifikacije v soboto ob 16. uri in 13. dirka prvenstva 2022 v nedeljo ob 16. uri. Na Sportalu jo bomo spremljali v živo.

Zadnjih 6 zmagovalcev VN Madžarske:



2021: Esteban Ocon (Alpine)

2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2017: Sebastian Vettel (Ferrari)

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lani nesreče in prva zmaga Ocona

Tekmeca za letošnji naslov svetovnega prvaka na tej stezi še nimata zmage. Vodilni Max Verstappen (Red Bull) je bil dvakrat na stopničkah (obakrat drugi), Charles Leclerc (Ferrari), ki po tretjem odstopu zaostaja že 63 točk, pa je cilj videl samo enkrat (četrti 2019). Lani se je VN Madžarske v ločenih trčenjih za oba podrla že v prvem zavoju: Verstappen je sicer lahko nadaljeval, a bil deveti, Leclerc pa je odstopil. Svojo prvo zmago v formuli 1 je dosegel Esteban Ocon (Alpine).

Lani je bilo na dirki na Hungaroringu več nesreč, že v prvem krogu je odstopil Leclerc. Foto: Reuters

Skupni seštevek pred 13. dirko sezone:



1. Max Verstappen (Red Bull) 233 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 170

3. Sergio Perez (Red Bull) 163

4. Carlos Sainz (Ferrari) 144

5. George Russell (Mercedes) 143

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 127



1. Red Bull 396 točk

2. Ferrari 314

3. Mercedes 270

Verstappen opozarja, da bo to dirka, kjer bo Ferrari najmočnejši. Foto: Reuters

Leclerc je po lastni napaki odstopil tudi pretekli konec tedna v Franciji. To je bil njegov tretji odstop v sezoni, v vseh treh primerih je vodil. Zdaj zato nujno potrebuje niz zmag, Hungaroring pa je steza, ki bi morala bolje ustrezati Ferrariju kot Red Bullu, saj nima zelo dolgih ravnin. "Mislim, da nam bo nekoliko težje. Ne bomo zanič, a menim, da bo Ferrari tu zelo močan. Seveda so že vso sezono, a to je steza, kjer bodo zelo močni," je opozoril tudi aktualni svetovni prvak. Dodaja, da bo nekaj odvisno tudi od vremena. Kot kaže za zdaj, to letos ne bo super vroča dirka. Za soboto je napovedano celo nekaj dežja.

Spored VN Madžarske:



Petek

14.00: 1. trening

17.00: 2. trening



Sobota

13.00: 3. trening

16.00: kvalifikacije



Nedelja

15.00: dirka