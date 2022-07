Odločen, da premaga urok 300. dirke in jih morda odpelje 400

Pred desetletji je bilo v prvenstvu formule 1 manj dirk kot danes. Za primerjavo: leta 1960 deset, leta 1980 14, leta 2000 17, letos pa rekordnih 22. Zato je jasno, da so na vrhu seznama voznikov z največ odpeljanimi dirkami v kraljici avtomotošporta dirkači iz zadnjih dveh oziroma treh desetletij. Kimi Räikkönen, ki je kariero končal po lanski sezoni, je za zdaj še rekorder s 349. odpeljanimi dirkami. A ga bo že jeseni presegel Fernando Alonso. Po številu odpeljanih krogov je Španec Finca prehitel prav preteklo nedeljo v Franciji.

Največ odpeljanih dirk v formuli 1:



1. Kimi Räikkönen 349

2. Fernando Alonso 345

3. Rubens Barrichello 322

4. Michael Schumacher 306

5. Jenson Button 306

6. Lewis Hamilton 300

Največ odpeljanih krogov v formuli 1:



1. Fernando Alonso 18.672

2. Kimi Räikkönen 18.621

3. Lewis Hamilton 17.146

4. Michael Schumacher 16.825

5. Rubens Barrichello 16.631

6. Jenson Button 16.271

Zadnje štiri dirke je Hamilton z Mercedesom končal na stopničkah. Foto: Reuters Na dirkališču Paul Ricard je Lewis Hamilton postal šesti dirkač z vsaj 300. odpeljanimi dirkami in šele drugi, ki je na 300. dirki ali pozneje tudi stopil na stopničke. Bil je drugi. Lani je na svoji 332. dirki tretje mesto osvojil Alonso. Prav nihče od te šesterice torej po svoji 300. dirki ni zmagal. Britanec je odločen, da bo njemu uspelo. Letos je sicer šele prva sezona, odkar dirka v formuli 1 (že 16.), ko nima še niti ene zmage. A Mercedes je na zadnjih dirkah vendarle boljši: Hamilton je bil tako naprej trikrat tretji in zdaj drugi.

Zadnje stopničke po 250. dirki:



Fernando Alonso na 332.

Lewis Hamilton na 300.

Michael Schumacher na 295.

Kimi Räikkönen na 291.

Rubens Barrichello na 281.

Sebastian Vettel na 263.

Riccardo Patrese na 251.

"Mislim, da gremo lahko skupaj do 400. dirke"

Hamilton ima 37 let. Alonso, ki v letih 2019 in 2020 ni dirkal v formuli 1, jih bo ta teden dopolnil 41. Čeprav se je po lanski sezoni govorilo, da bi utegnil razočarani sedemkratni prvak končati kariero, je resnica danes drugačna. To je pred dnevi potrdil njegov šef Toto Wolff. "Mislim, da gremo lahko skupaj do 400. dirke." To bi pomenilo še pet sezon.

"To je veliko dirk! Hvaležen sem samo, da sem dosegel to točko. Se pa še vedno počutim svežega in imam občutek, da imam še veliko goriva v svojem rezervoarju. Uživam v tem, kar počnem," je po dirki v Franciji razlagal Hamilton. Čeprav letos ne zmaguje, pa ga izziv, da se vrnejo na vrh, še dodatno motivira. Tudi dirkanje je letos bolj zanimivo, pravi.

Prva zmaga v Montrealu 2007, zadnja v Džedi 2021

Lewis Hamilton, ko je leta 2007 prvič zmagal. Bilo je na VN Kanade. Foto: Reuters Britanskemu dirkaču pogodba z Mercedesom po tej sezoni sicer poteče, a očitno je obojestranska želja, da jo podaljšajo. "Rad bi se vrnil na zmagovalne tirnice," pravi. Prvo zmago v formuli 1 je dosegel že na svoji šesti dirki – na VN Kanade leta 2007. Za zdaj zadnjo, 103., pa lani v Savdski Arabiji. Vse z Mercedesovim pogonskim sklopom, prve z ekipo McLaren, večino pa z ekipo Mercedes. "Sam o 300. dirki nisem veliko razmišljal. Sem se pa pred njo zbudil zelo hvaležen. Razmišljal sem o ljudeh, ki so mi stali ob strani. Od Rona Dennisa in Mercedesa, ki sta mi prva dala priložnost, pa do Martina Whitmarsha, Mansourja Ojjeha, Tota Wolfa in Nikija Laude. Izjemni ljudje so me obkrožali od 13. leta." Takrat sta z očetom prišla do Rona Dennisa, ga pocukala za rokav in prosila, ali bi postal mentor talentiranega Lewisa.