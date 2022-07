Leclerc kričal od besa, še bolj kot Verstappen slavil Mercedes

Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) si je na dirkališču Paul Ricard pridirkal 27. zmago v karieri dirkača formule 1. Odpeljal je tudi najhitrejši krog na dirki in prednost v skupnem seštevku z 38 povišal na 64 točk. Charles Leclerc (Ferrari) je namreč odstopil. Še več veselja kot pri Verstappnu in Red Bullu je bilo po dirki čutiti na radijskih zvezah Mercedesa. Prvič v sezoni so z obema dirkačema prišli na stopničke: Lewis Hamilton je bil svoji 300. dirki v formuli 1 drugi, George Russell pa je osvojil tretje mesto, potem ko je tri kroge pred karirasto zastavo prehitel Sergia Pereza (Red Bull).

Po štartu je Leclerc vodil. Foto: Reuters Leclercu se je dirka podrla v 18. krogu. Na štartu je zadržal prvo mesto in odbil prve napade nizozemskega tekmeca. V omenjenem krogu pa zletel v zaščitne pnevmatike in zanj je bilo dirke konec. Po radijski zvezi je dejal, da je bilo nekaj narobe s stopalko za plin. In nato samo še glasno zakričal od besa. S stopalko je imel težave že v zadnjih krogih VN Avstrije, ko je pred 14 dnevi zmagal. Monačan, ki je po treh dirkah sezone še vodil v skupnem seštevku, je letos dvakrat odstopil tudi zaradi okvare pogonskega sklopa.

VN Francije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +10,5

3. George Russell (Mercedes) +16,5

4. Sergio Perez (Red Bull) +17,3

5. Carlos Sainz (Ferrari) +28,9

6. Fernando Alonso (Alpine) +42,9

7. Lando Norris (McLaren) +52,0

8. Esteban Ocon (Alpine) +56,9

9. Daniel Ricciardo (McLaren) +60,4

10. Lance Stroll (Aston Martin) +62,5

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) +64,5

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +65,4

13. Alex Albon (Williams) +65,5

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +76,7

15. Mick Schumacher (Haas) +80,4

Odstop: Guanju Džov (Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Charles Leclerc (Ferrari), Juki Cunoda (Alpha Tauri)

Za Ferrari tolažilno peto mesto Carlosa Sainza, potem ko je bil po menjavi motorja šele na 19. štartnem mestu. Dirkal je odlično, prehiteval, bil že 10., a zapeljal na menjavo gum ravno po odstopu Leclerca. Prišlo je do zmede, postanek je bil predolg, pa še nevarno so ga izpustili in skoraj je trčil v Alexa Albona (Williams). Tako je dobil petsekundno kazen. To je odslužil ob drugem postanku. In bil je edini, ki je gume menjal dvakrat. Sam je v to odločitev podvomil. Menil je, da bi bili lahko brez drugega postanka tretji.

Prvenstvo 2022 se nadaljuje že čez teden dni na Madžarskem.