Ricciardo ima dovolj govoric, medtem McLaren kopiči dirkače

Bil je v senci mladega Maxa Verstappna, ko je ta šele začenjal kariero pri Red Bullu, zato je Daniel Ricciardo po sezoni 2018 zapustil britansko-avstrijsko ekipo, saj je bil prepričan, da lahko drugje bolje unovči svoj dirkaški talent. A je od takrat svojim sedmim zmagam iz Red Bullovih časov dodal eno samo. Pri Renaultu je vztrajal dve sezoni, lani se je pridružil McLarnu. A z izjemo zmage v Monzi je v senci mlajšega ekipnega kolega Landa Norrisa. Lani je bil osmi v skupnem seštevku, letos je za zdaj samo 12. McLaren res ni najbolj konkurenčen, a Norris je osvojil že 64 točk (sedmi), Avstralec le 17.

Šef ekipe Zak Brown ga je javno kritiziral in tudi sam je priznal, da ne dirka, kot bi si želel, saj mu dirkalnik enostavno ne ustreza. Govoric, da ga bodo zamenjali ali pa da bo iz ekipe odšel kar sam, zato v zadnjih tednih ne manjka. Dodatno jih krepijo poteze McLarna čez lužo. Ta teden je Američan Colton Herta, ki sicer dirka za Andretti Autosport, opravil testiranje McLarnovega dirkalnika formule 1. Pogodbo za prihodnje leto so podpisali tudi z izkušenim Američanom Alexandrom Rossijem.

Not one but two tests for the team today! 👊@ColtonHerta continues his test in Portimão while @DanielRicciardo tests in Austria! 🇵🇹🇦🇹



Let's go boys! 🙌 pic.twitter.com/i7jZexzEOn — McLaren (@McLarenF1) July 12, 2022

Še naprej stavijo na Mehičana Pata O'Warda, trenutno četrtega v prvenstvu indycar. Pogodbo pa so sklenili še z aktualnim prvakom indycarja Alexom Paloujem. Kot prvak indycarja lahko dobi superlicenco za dirkanje v formuli 1. McLaren še ni sporočil, v katerem prvenstvu bo Španec prihodnje leto zanje dirkal. Položaj je še nekoliko bolj zapleten, saj šef njegove trenutne ekipe Chip Ganassi trdi, da ima Palou z njimi pogodbo tudi za sezono 2023.

¡Hola Alex! 🇪🇸



McLaren Racing welcomes #INDYCAR champion @AlexPalou to its driver roster from 2023, as the team continues to build talent across all of its racing series. 👊



Our full driver line-up across all racing series will be confirmed in due course. — McLaren (@McLarenF1) July 12, 2022

Daniel Ricciardo Foto: Reuters In po vseh kritikah, govoricah, ugibanjih in McLarnovi aktivnosti na dirkaški tržnici v ZDA se je Ricciardo preprosto moral oglasiti. "Veliko je govoric o moji prihodnosti v formuli 1. Želim, da to slišite od mene. McLarnu sem predan do konca prihodnjega leta. Tega športa ne bom zapustil. Razumem, da ni vedno lahko, a kdo si želi, da bi bilo lahko! Z ekipo trdo delamo, da bi izboljšali dirkalnik in se vrnili v ospredje, kamor spadamo. To si še vedno najbolj želim. Se vidimo v Le Castelletu," je na svojih družabnih omrežjih objavil 33-letni avstralski dirkač. Pogodbo z McLarnom ima torej še za prihodnjo sezono.

Pretekli konec tedna je bil v Avstriji deveti, kar je bila njegova tretja najboljša uvrstitev sezone (šesti v Avstraliji in osmi v Azerbajdžanu). Druga polovica prvenstva se prihodnji konec tedna začenja z VN Francije.