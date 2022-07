Udarec za dirkača Ferrarija, kritizirani Schumacher postal oboževan

"To zmago sem pa res potreboval," je po tretji v sezoni, ki jo je v nedeljo dosegel na VN Avstrije, poudaril Charles Leclerc (Ferrari). Je pa zaostanek za vodilnim v prvenstvu Maxom Verstappnom (Red Bull) s 44 točk zmanjšal samo za šest točk, torej na 38. Aktualni prvak je bil namreč drugi, s čimer je bil zadovoljen, saj je imel nerazumljivo veliko obrabo pnevmatik. "Drugo mesto je več, kot sem pričakoval sredi dirke."

Sainz: Bili smo na poti do zelo lahke dvojne zmage

Pokvarjen Sainzov Ferrari Foto: Reuters Drugi je bil, ker je po odpovedi motorja odstopil Carlos Sainz mlajši (Ferrari). Španec je zagotovo najbolj tragična figura enajste dirke sezone. Le teden dni po prvi zmagi 15 krogov pred ciljem veliko razočaranje. "Zgodilo se je kar naenkrat. Brez besed sem. Izgubili smo veliko točk. Bili smo na poti do zelo lahke dvojne zmage. To bi bil zelo velik rezultat za ekipo. Imeli smo pravo hitrost. Obramba pnevmatik je bila zelo majhna," je zapravljeno priložnost objokoval Sainz. Ferrari se je v konstruktorskem seštevku Red Bullu približal na 56 točk. Če bi Sainz končal na drugem mestu, Verstappen pa bi bil tretji, bi se razlika med ekipama zmanjšala na 35 točk.

Skupni seštevek (11/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 208 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 170

3. Sergio Perez (Red Bull) 151

4. Carlos Sainz (Ferrari) 133

5. George Russell (Mercedes) 128

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 109

7. Lando Norris (McLaren) 64

8. Esteban Ocon (Alpine) 52



1. Red Bull 340 točk

2. Ferrari 278

3. Mercedes 210

4. McLaren 73

5. Alpine 70

"Očitno je takšna zgodba moje sezone. Ko nekaj dosežem, gre nato vse narobe. Tako bo šlo težko naprej," je obupoval Španec. Že dolgo kakšnega dirkača po odstopu nismo videli tako dolgo sedeti ob stezi in resignirano zreti v prazno. Sezono je začel z drugim in tretjim mestom, nato dvakrat odstopil. Po drugem mestu v Monte Carlu je odstopil v Azerbajdžanu, po drugem mestu v Kanadi in zmagi v Silverstonu pa zdaj odstop v Spielbergu. "Lahko bi dosegli velik rezultat za ekipo. Res srce parajoče. A moramo vztrajati. Sezona je še dolga." Prvenstvo je ravno na polovici. Sledi še 11 dirk.

Schumacher: Imamo dirkalnik, s katerim se lahko borimo

Mick Schumacher se je v Avstriji lahko boril tudi s Hamiltonom. Foto: Reuters Pravzaprav je bil Sainz eden redkih razočaranih v Avstriji. S tretjim mestom in mnogo boljšim Mercedesom kot na prvih dirkah je bil zadovoljen Lewis Hamilton. Esteban Ocon je na svoji stoti dirki v formuli 1 osvojil peto mesto in dirko opisal kot popolno za Alpine. In tu je še Mick Schumacher (Haas), po izboru gledalcev voznik dirke. Teden dni po svojih prvih točkah je s šestim mestom dosegel rezultat kariere v formuli 1. Presenečen in nasmejan je bil, ko so mu sporočili, da je voznik dirke.

P6!!! What a day, what a weekend! The car felt great and the team did amazing🤩 (Also, thank you all for driver of the day🙏) #MSC47 pic.twitter.com/C8yNx4iBnW — Mick Schumacher (@SchumacherMick) July 10, 2022

"Imamo dirkalnik, s katerim se lahko borimo. Imamo dirkalnik, s katerim nam ni treba preveč tvegati, saj imamo pravo hitrost. Zelo sem bil zadovoljen z nastavitvami. Zelo sem zadovoljen z delom celotne ekipe," je razlagal 23-letni sin sedemkratnega prvaka Michaela Schumacherja. Še nekaj tednov nazaj je bil deležen kritik zaradi slabih rezultatov in nesreč, zdaj ima 12 točk in v skupnem seštevku zaseda 15. mesto. Je le tri točke za svojim mentorjem Sebastianom Vettlom (Aston Martin).