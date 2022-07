Končno spet zmaga Leclerca: "O moj bog! Res sem bil prestrašen!"

Štart VN Avstrije. Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) na štartu ni mogel napasti Maxa Verstappna (Red Bull), v nadaljevanju dirke pa je bil hitrejši in je Nizozemca kar trikrat prehitel. Na Red Bullu so se bolj obrabljale pnevmatike in tako je Monačan na prvo mesto švignil že pred prvimi postanki. Nato je Verstappna brez večjih težav prehitel še po njegovem prvem in drugem postanku. A na koncu je vendarle trepetal za zmago. Zadnjih deset krogov se mu je namreč zatikala stopalka za plin. Ob prečkanju cilje črte je prek radijske zveze tako dejal: "O moj bog! Res sem bil prestrašen!"

Ferrariju se je celo nasmihala dvojna zmaga. Štirinajst krogov pred ciljem je Verstappna ujel še Carlos Sainz mlajši, a ravno, ko ga je začel napadati, mu je odpovedal motor v njegovem dirkalniku. Ko je parkiral ob stezi, je eksplodiralo in iz dirkalnika so pogledali plameni. Pred tednom dni zmaga za Španca v Silverstonu, zdaj veliko razočaranje.

Sainz je odstopil. Foto: Reuters "Dobra dirka. Na začetku sem imel dober dvoboj z Maxom. Na koncu pa težava s stopalko za plin, ki se je zatikala na 30 odstotkih. K sreči je zdržala do konca. Ko je odstopil Carlos, sem se še bolj ustrašil," je v prvi izjavi dejal zdaj zmagovalec petih dirk formule 1 Leclerc. Potem ko je zmagal na dveh od prvih treh dirk letošnje sezone, je na tretjo čakal vse do 11. dirke, ki pomeni polovico letošnjega prvenstva. To je prva Ferrarijeva zmaga v Avstriji po letu 2003, ko je slavil Michael Schumacher.

VN Avstrije:



1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull) +1,5

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +41,2

4. George Russell (Mercedes) +58,9

5. Esteban ocon (Alpine) +68,4

6. Mick Schumacher (Haas) +1 krog

8. Lando Norris (McLaren) +1 krog

9. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

10. Fernando Alonso (Alpine) +1 krog

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1 krog

12. Alex Albon (Williams) +1 krog

13. Lance Strol (Aston Martin) +1 krog

14. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1 krog

15. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1 krog

16. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

17. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1 krog

Odstop: Carlos Sainz (Ferrari), Nicholas Latifi (Williams), Sergio Perez (Red Bull).

Odstopil je tudi drugi dirkač Red Bulla, Sergio Perez. Ko je v prvem krogu vanj trčil George Russell (Mercedes), je zletel v pesek. Sicer je nadaljeval na zadnjem mestu, a pozneje parkiral v garaži. Russell se je kljub petsekundni kazni vrnil v deseterico, ob koncu uspešno prehiteval in končal na četrtem mestu. Tretje mesto je osvojil Lewis Hamilton (Mercedes). V istem krogu z zmagovalcem je v cilj na svoji 100. dirki pripeljal samo še Esteban Ocon (Alpine).

Le teden dni po svojih prvih treh točkah v formuli 1 je nov najboljši dosežek uspel Micku Schumacherju. Tokrat je s Haasom pripeljal na šesto mesto.

Skupni seštevek (11/22):



1. Max Verstappen 208 točk

2. Charles Leclerc 170

3. Sergio Perez 151

4. Carlos Sainz 133

5. George Russell 128

6. Lewis Hamilton 109

7. Lando Norris 64

8. Esteban Ocon 52



1. Red Bull 340 točk

2. Ferrari 278

3. Mercedes 210

4. McLaren 73

5. Alpine 70

Vse v oranžnih barvah, a Nizozemec Verstappen je ostal brez zmage. Foto: Reuters

Polne tribune na avstrijskem Štajerskem. Prodali so vseh 105.000 vstopnic. Samo iz Nizozemske je pripotovalo 50.000 Verstappnovih navijačev. Zaradi njihovega navdušenja ob petkovi Hamiltonovi nesreči, je bilo v "paddocku" kar nekaj razburjenja, češ da je tako obnašanje neprimerno.

Pa je zadnjih 10 krogov vozil s teževami s stopalko za plin. Tretje mesto za Hamiltona. Četrti stopničke za Lewisa letos. Uspeh kariere za Schumacherja - šesti.Dve sekundi razlike med vodilnima.Leclerc ima samo še dobri dve sekundi prednosti pred Verstappnom.1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Ocon, 6. Schumacher, 7. Norris, 8. Magnussen, 9. Ricciardo, 10. Bottas.Leclerc sporoča, da je nekaj narobe s stopalko za plin.Verstappen manj kot 4 sekunde za Leclercom. Russell je prehitel Ocona in je že četrti. Po kazni z začetka dirke ni bil niti med 10.1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Ocon, 5. Russell, 6. Schumacher, 7. Magnussen, 8. Norris 9. Ricciardo, 10. Albon.Virtualni varnostni avto, da pospravijo pokvarjenega Ferrarija. Leclerc in Verstappen na dodaten postanek. Hamilton je ostal na stezi in se jima bo malo približal. Razočarani Sainz pa sedi ob stezi in je ves obupan.Ravno ko je začel napadati Verstappna, je Sainzu odpovedal motor. Pravi požar v zadku njegovega dirkalnika.1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Ocon, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Schumacher, 9. Magnussen, 10. Norris.Leclerc že tretjič danes uspešno prehiteva Verstappna za vodstvo.V bokse še Hamilton, ki ostaja na četrtem mestu. Pred Oconom.Tudi Sainz v bokse. Znova vodi Verstappen, a le 3 oz 5 sekund pred Ferrarijema, ki pa bosta z novejšimi gumami hitrejša.Vendarle drugi postanek za Leclerca, ki se vrača za Verstappna.Zaradi različnih taktik menjav pnevmatik, ko imajo eni novejše drugi starejše pnevmatike, ogromno prehitevanj v ozadju. V ospredju Ferrarija kontrolirata dirko pred Verstappnom.1. Leclerc, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Ocon, 6. Ricciardo, 7. Alonso, 8. Stroll, 9. Russell, 10. Schumacher.Verstappen bi moral biti z novejšimi gumami hitrejši od Leclerca, a ni. Njegov zaostanek na tretjem mestu 20 sekund.1. Leclerc, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Ocon, 6. Schumacher, 7. Magnussen, 8. Norris, 9. Russell, 10. Ricciardo.Že zdaj drugi postanek za Verstappna. Gume ga danes ne ubogajo in zato je Leclerc toliko hitrejši. Pa je na taktiki postanka manj.Leclerc že napada Verstappna. Hitrejši je. In Charles gre zlahka naprej.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Ocon, 6. Magnussen, 7. Schumacher, 8. Norris, 9. Russell, 10. Ricciardo.V tretjem zavoju uspešen prehitevalni manever Hamiltona, ki je znova četrti.Postanek Hamiltona. Vrača se na šesto mesto, za Oconom.Postanek še za Sainza, ki se vača za Hamiltonom. Slednji še brez postanka.Leclerc na prvi in najverjetneje edini postanek. Danes 71 krogov. Vrača se 7 sekund za Verstappnom, ki pa bo moral na še en postanek.1. Leclerc, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Stroll, 6. Ocon, 7. Cunoda, 8. Magnussen, 9. Norris, 10. Schumacher.Leclerc je 4 sekunde pred Sainzom in 16 pred Verstappnom. Ferrarija taktika enega postanka, Max z dvema dirka hitreje.1. Leclerc, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Stroll, 6. Cunoda, 7. Đžov, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Magnussenn.Boj za tretje mesto. Verstappen mimo Hamiltona, ki ima še stare gume.Nadaljujejo se postanki. Ocon, Magnussen, Schumacher ... Večina na taktiki dveh postankov, morda pa le en za oba Ferrarija in Hamiltona.Tudi danes odličen dvoboj Schumacherja in Hamiltona. Lewis na peto mesto. Nekaj zavojev pozneje pa Hamilton še mimo Magnussena.Verstappen že v boksih. Pnevmatike mu niso več zdržale. Zdaj je osmi.Postanek za Russella. Pet sekund kazni. In nato menjava prednjega krilca. Bil je četrti. Nazadoval je na 19. mesto.Leclerc mimo Verstappna v četrtem zavoju! Odličen manever!Leclerc napada Verstappna za vodstvo. Poizkusa v tretjem in četrtem zavoju nista bila uspešna. Medtem pa 5 sekund kazni zaradi trčenja s Perezom v prvem krogu.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Russell, 5. Ocon, 6. Magnussen, 7. Hamilton, 8. Schumacher, 9. Ricciardo, 10. Norris.Schumacher je po Hamiltonovi napaki prehitel sedemkratnega prvaka.Najhitrejši krog za Leclerca, ki je manj kot sekundo za vodilnim Verstappnom.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Russell, 5. Ocon, 6. Magnussen, 7. Hamilton, 8. Schumacher, 9. Ricciardo, 10. Norris.V tretjem zavoju trčenje Pereza in Russella. Mehičan je bil v pesku, a se je rešil in nadaljuje z velikim zaostankom. Zapeljal je v bokse.Odličen štart Verstappna. Leclerc brez mžnosti, ostaja drugi. Sainz in Russell se prehitevata. Od zadaj ju napada Perez.: Polne tribune nedaleč od slovenske meje, a prevladujejo nizozemski navijači. Kar 50.000 jih je. Verstappen in Leclerc v prvi vrsti, Alonso po okvari elektronike pred sobotnim šprintom iz zadnje vrste. Iz boksov bo kot zadnji štartal Bottas, saj so mu ponoči menjali zadnje krilce in vzmetenje.