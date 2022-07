Samo en dirkač dlje čakal prvo zmago – "Veliko olajšanje!"

Sergio Perez je do Bahrajna 2020 čakal 190 dirk na prvo zmago v formuli 1. Carlos Sainz, ki je dobil nedeljsko VN Velike Britanije, 150 dirk. "Prva zmaga je veliko olajšanje. Ne bom lagal," je dejal Sainz. "Zdaj imam zmago v formuli 1, zagotovo pa si želim boriti se za še več." Pravi, da bi lahko zmagal že v Monte Carlu, da je bil zelo blizu tudi v Kanadi. Kako dolgo bo čakal na drugo, so ga še vprašali. "Upam, da pride že na naslednji dirki."

Je prvi španski zmagovalec po Fernandu Alonsu, ki je med letoma 2003 in 2013 zmagal 32-krat. Za Ferrari pa je to 15. zmaga v Silverstonu. Za 27-letnika so to šeste stopničke na desetih dirkah letošnje sezone. Pravzaprav jih ima več kot ekipni kolega Charles Leclerc, ki ima s štirimi uvrstitvami na stopničke (dve zmagi) zdaj samo še devet točk prednosti.

Hamilton: To je prava formula 1

Lewis Hamilton je po dirki nekaj časa namenil še svojim navijačem. Foto: Reuters Lewis Hamilton, ki je osvojil tretje mesto, je dirko v zibelki avtomotošporta Silverstonu že trinajstič končal na stopničkah. To je nov rekord formule 1 (za katerokoli dirkališče). V zadnjih krogih je bil deležen bitke s prehitevanji kot že dolgo ne. "Res sem užival. To me je spomnilo na čase kartinga. To je prava formula 1. Da lahko vozimo v zavetrju in se prehitevamo več krogov zapored, je dokaz, da smo na pravi poti." K še bolj atraktivni formuli 1.

Verstappen: Dirkalnik je bil nevozen

V Silverstonu uspeh Sainza, poraz za Leclerca in Verstappna. Foto: Reuters Najbolj razočarana v Silverstonu pa glavna tekmeca za prvaka. Leclerc po četrtem mestu vsaj javno ni želel polemizirati, zakaj ga s Ferrarijevega komandnega mesta ob varnostnem avtomobilu niso poklicali na dodaten postanek. Da pa bo želel analizo. S starejšimi pnevmatikami od tekmecev je izgubil zmago. Že pred tem jo je izgubil Max Verstappen. "Dirkalnik je bil nevozen. Naredil sem vse, kar sem lahko," je po sedmem mestu dejal vodilni v prvenstvu. Povozil je karbonski del z enega od dirkalnikov, ki je ostal na asfaltu, in ta mu je poškodoval podvozje.