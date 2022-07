Na štartu brutalna nesreča, nato dirka z "milijon" prehitevanji in prva zmaga Sainza

Prva zmaga v formuli 1 za Carlosa Sainza. Na njegovi 150. dirki. Foto: Reuters Na svoji 150. dirki v formuli 1 je prvo zmago dosegel Carlos Sainz ml. (Ferrari). Pa ga je v uvodnem delu dirke prehitel Max Verstappen (Red Bull), pozneje pa ni mogel slediti niti Lewisu Hamiltonu (Mercedes) in iz boksov so ukazali, da mora predse spustiti Charlesa Leclerca (Ferrari). To je tudi storil, a 12 krogov pred ciljem je na stezo zapeljal varnostni avto (Esteban Ocon je na nevarnem mestu parkiral pokvarjenega Alpina) in tekmeci so bili spet en za drugim. Takrat vodilni Leclerc kot edini ni zapeljal na dodatni postanek in zato po umiku varnostnega avtomobila Sainza ni mogel zadržati za sabo. "Ne vem, kaj naj rečem. Neverjetno. Ne bi si mogel želeti več. Izjemna dirka, izjemen konec tedna," ni našel pravih besed Španec. "V prvem delu dirke sem imel težave s stabilnostjo dirkalnika. V zaključku pa sem po varnostnem avtomobilu izkoristil priložnost za zmago."

VN Velike Britanije, končni vrstni red:



1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Sergio Perez (Red Bull) +3,8

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +6,2

4. Charles Leclerc (Ferrari) +8,5

5. Fernando Alonso (Alpine) +9,5

6. Lando Norris (McLaren) +11,9

7. Max Verstappen (Red Bull) +18,7

8. Mick Schumacher (Haas) +18,9

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) +22,3

10. Kevin Magnussen (Haas) +24,5

11. Lance Stroll (Aston Martin) +26,1

12. Nicholas Latifi (Williams) +32,5

13. Daniel Ricciardo (Mclaren) +32,8

14. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +40,9

Odstop: Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), George Russell (Mercedes), Guanju Džov (Alfa Romeo), Alex Albon (Williams)

V zadnjih krogih pa za Sainzom epski dvoboji. V enem trenutku sta Leclerc in Sergio Perez (Red Bull) vozila kolo ob kolesu, oba pa je po zunanji liniji prehitel Hamilton. A že dva zavoja pozneje je bil Britanec znova za obema. Prehitevanja so si sledila do predzadnjega kroga. Na koncu drugo mesto za Pereza in tretje za Hamiltona. Mehičan je bil po trčenju z Leclercom na začetku dirke in postanku zaradi poškodovanega dirkalnika samo 16. A je izkoristil težave tekmecev, varnostni avto in se prebil nazaj v ospredje. Sedemkratni svetovni prvak pa je bil sredi dirke celo v igri za zmago, ko je bil brez postanka 18 sekund pred Ferrarijema in tudi s starejšimi pnevmatikami enako hiter. Mercedes je bil prvič v sezoni konkurenčen. Hamilton je odpeljal tudi najhitrejši krog na dirki in tako dobil dodatno točko.

Razočaranje Leclerca in Verstappna, veselje za Schumacherja

Razočaranje pa za oba tekmeca za prvaka. Leclerc torej po novi taktični napaki Ferrarijevega boksa samo četrti, vodilni v prvenstvu Verstappen pa celo samo sedmi. Pa je v 10. krogu prevzel vodstvo. Le dva kroga pozneje pa povozil koščke karbona, ki so mu poškodovali nekaj na dirkalniku. Ni bilo kritično, a ni bi več dovolj hiter za boj za vrh. Na koncu sedmi, pri čemer je moral v zadnjih krogih odbijati napade Micka Schumacherja (Haas). Sin Michaela Schumacherja je z napadom poizkusil še v zadnjem zavoju dirke, a bil na koncu presrečen tudi z osmim mestom. Te tri točke so njegove sploh prve v formuli 1.

Džov drsel z dirkalnikom obrnjenim na glavo in skoraj poletel na tribuno

Spectator’s view of the shunt. Underlines the severity & violence. #F1 pic.twitter.com/7j4vO6QOBe — Mark Gallagher (@_markgallagher) July 3, 2022

Foto: Reuters Dirka je imela dva štarta, saj je bila že po nekaj sekundah po prvem prekinjena. In to za kar 55 minut. Prvi štart je dobil Verstappen, Hamilton pa je prišel na tretje mesto. Za najboljšimi pa brutalna nesreča. Pierry Gasly (Alpha Tauri) je trčil v Georga Russella (Mercedes), ta pa je zadel v Guanjuja Džova (Alfa Romeo). Tega je dvignilo v zrak in obrnilo na glavo. Dirkalnik je več sto metrov drsel z veliko hitrostjo po asfaltu, nato pa ga je na pesku še dvignilo v zrak in poletel je prek zaščitnih gum. Če tam ne bi bilo jeklene ograje, bi zletel med navijače na tribuno. Posnetka nesreče režija prenosa ni pokazala kar 25 minut. Dokler ni prišla informacija iz ekipe Alfa Romeo, da je s kitajskim dirkačem vse v redu. "Je pri zavesti, govori, nič nima zlomljenega. Glede na okoliščine je z njim kar dobro," so sporočili. Džova je rešil varnostni obroč halo nad kokpitom.

Tako grozljiva nesreča, da posnetka niso pokazali kar 25 minut. Foto: Reuters

Prvenstvo je zdaj še bolj izenačeno in se z drugo od štirih julijskih dirk nadaljuje že naslednji konec tedna na avstrijskem Štajerskem.