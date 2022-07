Kvalifikacije za veliko nagrado Velike Britanije so bile zanimive kot že dolgo ne. V odločilnem tretjem delu dirkači sploh niso menjali pnevmatik, ampak so le vozili krog za krogom. Asfalt je bil namreč moker, a deževati je prenehalo. Tako so bili iz kroga v krog hitrejši. Prvi časi so bili okoli minute 50 sekund, po 12 minutah pa je Carlos Sainz ml. (Ferrari) za prvi štartni položaj odpeljal čas 1:40,983. Španec bo na svoji 151. veliki nagradi v formuli 1 sploh prvič na tako imenovanem "pole positionu".

"Dober krog. S stoječo vodo sem imel kar nekaj težav. Prvi štartni položaj je presenečenje. Imamo pa že ves konec tedna dober ritem," je po kvalifikacijah dejal Sainz, ki ima tako najlepšo priložnost doslej, da končno prvič tudi zmaga.

Max Verstappen Foto: Reuters V prvi vrsti bo še Max Verstappen (Red Bull), ki je bil sicer večji del kvalifikacij najhitrejši. V zadnjem hitrem krogu je sicer moral zaradi rumene zastave malo spustiti plin. Podobna bo tudi druga vrsta na deseti dirki sezone: Charles Leclerc (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull). Leclerc je v prvi izjavi po kvalifikacij dejal, da bo na nedeljski dirki veliko odvisno, kdo bo pnevmatike menjal enkrat in kdo dvakrat. Dežja za nedeljo vremenoslovci ne obetajo.

V tretji in četrti vrsti bosta dva veterana in dva mlada talenta: Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) in George Russell (Mercedes). Bili so v razmaku vsega dveh desetink, za Sainzom pa so zaostali dobro sekundo.

VN Velike Britanije, kvalifikacije (štartna mesta):



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:40,983

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,072

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,315

4. Sergio Perez (Ferrari) +0,633

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,012

6. Lando Norris (McLaren) +1,101

7. Fernando Alonso (Alpine) +1,113

8. George Russell (Mercedes) +1,178

9. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,736

10. Nicholas Latifi (Williams) +22,112



11. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

15. Esteban Ocon (Alpine)



16. Alex Albon (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Sebastian Vettel (Aston Martin)

19. Mick Shcumacher (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Tik pred kvalifikacijami je dirkališče prvič zmočila ploha in prvi del so dirkači odpeljali na pnevmatikah za delno mokro stezo (intermediate). Sredi drugega dela je znova začelo rahlo deževati. Razmere na progi so se tako neprestano spreminjale in potrebno je bilo v pravem trenutku odpeljati optimalen krog. In zato nekaj presenečenj. Pozitivno Nicholas Latifi (Williams), ki se je prebil celo v zadnji del kvalifikacij. Štartal bo kot 10. Negativno pa, znova, Daniel Ricciardo (McLaren) na 14. mestu in pa voznika Aston Martina, ki sta izpadla že v prvem delu kvalifikacij. "Ne že spet," je bil razočaran štirikratni prvak Sebastian Vettel, ki bo šele na 18. štartnem mestu.

Tretji trening na suhi stezi dobil Verstappen

Verstappen je bil najhitrejši na zadnjem prostem treningu. Svetovni prvak je bil dobre štiri desetinke sekunde hitrejši od Pereza in Leclerca. Za prvo trojico sta se na zadnjem treningu zvrstila Britanca v Mercedesu, četrti je bil Russell, peti pa Hamilton.

Verstappen je v Silverstone prišel z občutno prednostjo v skupnem seštevku, v katerem ima 46 točk naskoka pred Perezom, še tri več na tretjem mestu zaostaja Leclerc.

Dirka za VN Velike Britanije bo v nedeljo ob 16. uri. Spremljali jo bomo v živo.