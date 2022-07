Množično trčenje, a čudežno tako Džov kot Albon brez praske

Ker so se bali, da je z njim kaj hujšega, 25 minut niso pokazali posnetka nesreče. Foto: Reuters Prekucnilo je njegov dirkalnik, z njim je drsel obrnjen na glavo in še zletel prek zaščitnih gum. Če ne bi bilo jeklene ograje, bi končal na tribuni. Čudežno z Guanjujem Džovom (Alfa Romeo) ni nič hujšega. "Nesreča je bila velika, a sem k sreči v redu," je Džov sporočil le nekaj ur pozneje. "Varnostniki ob progi in zdravniki so bili fantastični. Hitro so se odzvali. Zahvala gre tudi Mednarodni avtomobilistični zvezi in vodstvu formule 1, ki ves čas dela na temu, da bi povečala našo varnost. Rešil me je halo," je dodal prvi Kitajec v formuli 1. Gre za varnostni obroč nad dirkačevim kokpitom. Ta je lani v Monzi rešil že Lewisa Hamiltona (Mercedes), ko je v prvem zavoju mimo njegove glave poletel dirkalnik Maxa Verstappna (Red Bull).

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0 — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022

Tudi Albonu so pomagali zdravniki na stezi, nato je moral še na pregled v bolnišnico. Foto: Reuters Džova so pregledali v zdravniškem centru na dirkališču v Silverstonu in ga kmalu odpustili. "Komaj čakam, da se vrnem na stezo in počnem, kar imam najraje. Cel sem in že težko pričakujem Avstrijo." Enajsta dirka sezone bo že prihajajoči konec tedna. Te ne bo izpustil niti Alex Albon (Williams). Tudi on je bil udeležen v nesreči v prvem zavoju dirke. Zadel ga je Sebastian Vettel (Aston Martin), ko sta se umikala nesreči Džova. Albon je treščil v zid ob boksih, nato sta vanj zadela še Esteban Ocon (Alpine) in Juki Cunoda (Alpha Tauri). Iz zdravniškega centra na stezi so ga s helikopterjem poslali še na pregled v bolnišnico v Coventry. Po nekaj urah so ga odpustili. "Z mano je vse v redu, še pomembneje je, da je z Guanjujem vse v redu. Hvala zdravnikom in za vsa sporočila podpore. Že gledam proti Avstriji," je že iz bolnišnice sporočil britanski voznik.