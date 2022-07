Verstappen dobil šprint, izjemen dvoboj Schumacher - Hamilton

Max Verstappen je dobil kvalifikacijski šprint v Spielbergu, dodatnih osem točk, in bo nedeljsko VN Avstrije začel iz prvega štartnega mesta (15.00). Izjemen dvoboj za osmo mesto in eno točko sta uprizorila Mick Schumacher in Lewis Hamilton. Sedemkratni svetovni prvak je Micka premagal šele dva kroga pred ciljem.

Max Verstappen (Red Bull), ki je bil najhitrejši že na petkovih kvalifikacijah, je dobil tudi sobotno šprintersko dirko. Vodil je vseh 23 krogov. Voznika Ferrarija sta se v prvem krogu dvakrat prehitela in tako jima je Nizozemec pobegnil na dve sekundi. In nista se mu mogla več približati. Na veliko veselje polnih tribun, kjer so prevladovali v oranžno oblečeni Verstappnovi navijači. Charles Leclerc je bil na koncu drugi, Carlos Sainz pa tretji. Na četrtem mestu končal George Russell (Mercedes). Takšni bosta prvi dve vrsti na nedeljski dirki, že enajsti v letošnji sezoni, ko se bo dirkali za zmago in 25 točk.

Kot je zdaj že v navadi: številni nizozemski in Red Bullovi navijači na Red Bull Ringu v Spielbergu. Foto: Reuters Na sobotni krajši dirki so točke podelili prvi osmerici po sistemu 8-7-6-5-4-3-2-1. S 13. štartnega mesta se je na peto mesto prebil Sergio Perez (Red Bull). Brez težav je prehitel tako Estebana Ocona (Alpine) na šestem mestu kot oba voznika Haasa. Kevin Magnussen je bil sedmi, Mick Schumacher pa ne koncu deveti. A mladi Mick je večji del dirke vozil na osmem mestu. Iz kroga v krog ga je napadel Lewis Hamilton (Mercedes), a ga nikakor ni mogle prehiteti. Ker je bil tik pred njima Magnussen, je imel namreč tudi Schumacher odprto zadnje krilce (DRS). Ko je pa tri kroge pred ciljem Magnussen, le naredil nekaj razlike, je Hamilton lažje napadel Schumacherja in ga dva kroga pred ciljem le prehitel. In tako je eno točko dobil sedemkratni svetovni prvak.

VN Avstrije, šprinterska dirka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari +1,6

3. Carlos Sain (Ferrari) +5,6

4. George Russell (Mercedes) +13,4

5. Sergio Perez (Red Bull) +18,3

6. Esteban Ocon (Alpine) +31,0

7. Kevin Magnussen (Haas) +34,6

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +35,4

9. Mick Schumacher (Haas) +37,1

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +37,6

11. Lando Norris (McLaren) +38,5

12. Daniel Ricciardo (McLaren) +39,8

13. Lance Stroll (Aston Martin) +48,2

14. Guanju Džov (Alfa Romeo) +50,7

15. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +52,1

16. Alex Albon (Williams) +52,4

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +54,6

18. Nicholas Latifi (Williams) +68,7

Odstop: Sebastian Vettel (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine).

V skupnem seštevku ima po novem Verstappen 189 točk, Perez 151 točk in Leclerc na tretjem mestu 145. Osrednja dirka konca tedna bo seveda v nedeljo ob 15. uri. Štartni vrstni red bo določen glede na dosežek sobotne šprinterske dirke.

Skupni seštevek:



1. Max Verstappen 189 točk

2. Sergio Perez 151

3. Charles Leclerc 145

4. Carlos Sainz 133

5. George Russel 116

6. Lewis Hamilton 94



1. Red Bull 340 točk

2. Ferrari 278

3. Mercedes 210

Ferrarija najhitrejša na sobotnem treningu

Sainz je dobil sobotni prosti trening. Foto: Reuters Voznika Ferrarija sta bila najhitrejša na sobotnem treningu v Spielbergu. Carlos Sainz je odpeljal pet stotink hitreje kot Charles Leclerc. Tretji čas je dosegel Max Verstappen (Red Bull), ki je zaostal manj kot dve detinki. Kar dvanajst voznikov je za Sainzom zaostalo manj kot sekundo, je pa res, da gre za zelo kratek krog (minuta in osem sekund). S četrtim in petim mestom sta navdušila Fernando Alonso in Esteban Ocon (Alpine).