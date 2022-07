Vettel kričal v dirkalniku, sestra Gina Schumacher polivala s penino

Sebastian Vettel je kričal v dirkalniku in navijal za Micka Schumacherja, da bi v zadnjih krogih nedeljske dirke v Silverstonu prehitel Maxa Verstappna. Ni mu uspelo, a je že osmo mesto za sina Michaela Schumacherja najboljši rezultat v formuli 1. Z njim je slavila tudi sestra Gina: "Zame je on zmagovalec."

Po nesreči na VN Savdske Arabije in VN Monaka je bil deležen številnih kritik. Tudi od šefa svoje ekipe, Güntherja Steinerja. Svojega Haasa je v Džedi tako zelo razbil, da je ekipo popravilo stalo skoraj milijon evrov. Le nekaj manj v Monte Carlu. Že res, da ima samo 23 let in je to šele njegova druga sezona v formuli 1, a šest let starejši ekipni kolega je sezono odprl s petim mestom in bil nato še dvakrat deveti. Z Nicholasom Latifijem (Williams) sta bila pred deseto dirko sezone še edina brez osvojene točke v letošnjem prvenstvu. V Silverstonu, v zibelki ne le britanskega, kar svetovnega avtomotošporta, se je le zgodil njegov veliki preboj. Zdaj ni le sin sedemkratnega prvaka Michaela Schumacherja, je Mick Schumacher, dobitnik prvih treh točk.

V zadnjih krogih je z manj obrabljenimi pnevmatikami napadal Verstappna, ki je imel obenem poškodovano dno dirkalnika. Foto: Guliver Image Z na zadnjih dirkah vse manj konkurenčnim Haasom je britansko VN začel iz zadnje vrste, kot 19. Ob prvem štartu se je izognil množični nesreči, v zaključku dirke pa v pravem trenutku menjal pnevmatike, da je lahko v zadnjih krogih prehiteval. Prebil se je do osmega mesta in za sedmo celo ogrožal vodilnega v letošnjem prvenstvu Maxa Verstappna (Red Bull). V pravem trenutku so potegnili prave taktične poteze, je priznal po dirki. Predvsem je na zahtevni stezi odpeljal brez napake. In tako je na svoji 31. dirki v formuli 1 nekdanji evropski prvak v formuli 3 (2018) in prvak formule 2 (2020) le osvojil prve točke.

Po dirki je kar žarel od sreče. "Komaj čakam, da z ekipo proslavimo," je razlagal v "paddocku". "Najlepše je, da smo osvojili točke z obema dirkalnikoma. To smo si želeli že zelo dolgo." Magnussen je namreč osvojil deseto mesto. Po desetih od 22 dirk sezone je Mick zdaj 17. v dirkaškem seštevku, Haas pa osmi v konstruktorskem. Imajo 20 točk, dve več od Aston Martina in sedem manj od Alpha Taurija. "Na naslednjih dirkah moramo osvojiti nove točke, da jih lahko prehitimo."

Gina Schumacher: Zame je on zmagovalec

V Silverstonu sta ga spremljali tudi sestra Gina in mama Corinna in bili sta med prvimi, ki sta mu čestitali. Gina po radijski zvezi: "Hej, Mick, super, super, super." Mama pa: "Mick, zelo sem ponosna nate. Odlično opravljeno." V tistem trenutku mu je ušlo tudi nekaj solz. Ostal je brez besed. Pozneje ga je sredi intervjuja za nemško televizijo Gina začela špricati s penino. "Zame je on zmagovalec," je ob posnetku le tega zapisala na Instagramu. Toliko te točke pomenijo celotno družini Schumacher. Gotovo je ponosen tudi Michael. Mineva že osem let in pol od njegove smučarske nesreče.

Vettel: Dajmo, Mick, dajmo, Mick, daj ga!

Še nekdo je bil ponosen, njegov mentor, Sebastian Vettel (Aston Martin). Na svoj 35. rojstni dan je osvojil deveto mesto. Pred sabo na stezi je spremljal, kako Mick v zadnjih krogih napada Verstappna. "Zelo sem vesel zanj. Videl sem, kaj se je dogajalo. Videl sem, da ga je ujel. Pravzaprav sem v dirkalniku kričal: Dajmo, Mick, dajmo, Mick, daj ga! Res sem zelo vesel zanj. Dolgo je čakal točke. Zaslužil si je ta rezultat." Štirikratni svetovni prvak je bil v zadnjih mesecih eden redkih, ki je zagovarjal mladega Micka.