Po šampanjcu k komisarjem - kazen za prve tri na VN Avstrije

Komisarji so na VN Avstrije kar štirim voznikom (prvim trem na dirki in Sebastianu Vettlu) podelili pogojno denarno kazen zaradi prekrškov, ki jih ne vidimo skoraj nikoli. V zakulisju 11. dirke sezone pa so z neprimernim obnašanjem za veliko razburjenja in obsodbo s strani voznikov poskrbeli navijači.

Na VN Avstrije so imeli veliko dela tudi direktor dirke in komisarji. Za razliko od prejšnje dirke v Silverstonu so veliko bolj strogo delili kazni ob agresivnih dirkaških manevrih. George Russell (Mercedes) je denimo dobil petsekundno kazen, potem ko je v dvoboju z njim v pesek zapeljal Sergio Perez (Red Bull). Pred tednom dni na VN Velike Britanije za podoben manever kazni najverjetneje ne bi bilo.

Vettel kaznovan, ker je zapustil sestanek dirkačev

Vettel je prejel pogojno denarno kazen, ker je zapustil sestanek dirkačev. Foto: Reuters In prav nedoslednost v odločitvah komisarjev je bila tema vroče debate na petkovem večernem srečanju vodstva tekmovanja z dirkači. Letos se izmenjujeta dva direktorja dirk, komisarji pa so tako ali tako različni od dirke do dirke. Polemika je tako zelo neproduktivna, da je Sebastian Vettel (Aston Martin) predčasno zapustil srečanje. Ker je udeležba na tem obvezna od začetka do konca, so ga v soboto komisarji poklicali na zagovor. In mu dodelili 25.000 evrov denarne kazni. Gre sicer za pogojno kazen, kar pomeni, da mu je ne bo potrebno plačati, če istega prekrška letos ne ponovi.

Po nedeljski dirki pa so morali na zagovor vsi trije dirkači, ki so enajsto dirko sezone končali na stopničkah: zmagovalec Charles Leclerc (Ferrari), drugouvrščeni Max Verstappen (Red Bull) in tretji Lewis Hamilton (Mercedes). Razlog pa sila neobičajen: v tako imenovani "parc ferme", kamor zapeljejo prvi trije, so, še preden so jih stehtali, vstopili fizioterapevti oziroma asistenti vseh treh dirkačev. To pa ni dovoljeno. Dobili so pogojno kazen 10.000 evrov.