Je Mercedes vendarle blizu prvi zmagi? "Počasi, a zagotovo."

To je 16. sezona Lewisa Hamiltona v formuli 1. Bo prva, ko ne bo dosegel niti ene zmage? Tako je kazalo še pred nekaj tedni, na zadnjih treh pa je bil trikrat tretji. Je zmaga vendarle možna, so vprašali šefa Mercedesa Tota Wolffa: "Mislim, da se nam stvari sestavljajo. Počasi, a zagotovo."

Mercedes je osem sezon zapored osvojil konstruktorski naslov prvaka. V tem obdobju pa tudi sedem dirkaških lovorik. Letos je zgodba drugačna. Na polovici sezone so še brez zmage in v seštevku ekip 122 točk za vodilnim Red Bullom, ki dobil sedem dirk (ostale štiri Ferrari). Imajo pa vsaj najbolj zanesljiv dirkalnik: Lewis Hamilton je končal vseh 11 dirk (enkrat izven točk), George Russell pa je bil na desetih v prvi peterici, le na eni je odstopil.

George Russell je bil v nedeljo četrti. Letos je končal 10 dirk in bil vedno med pet. Foto: Reuters Če so bili na začetku sezone vsaj sekundo, na nekaterih dirkališčih pa tudi sekundo in pol na krog počasnejši od Red Bulla in Ferrarija, so jim na zadnjih dveh že mnogo bližje. Minuli konec tedna je Hamilton z osmega napredoval na tretje mesto, Russell pa bil kljub trčenju v prvem krogu in petsekundni kazni četrti. Dirkališče v Spielbergu zadnja leta ni bilo pisano na kožo Mercedesovemu dirkalniku, zato je ta rezultat zanje še toliko bolj spodbuden. V prejšnjih štirih letih je bilo tu šest dirk (dve dodatni v pandemičnih letih) in štirikrat je slavil Red Bull, Mercedes pa le dvakrat.

"Mislim, da se nam stvari sestavljajo"

Toto Wolff Foto: Reuters "Tretje in četrto mesto sta soliden rezultat. Še vedno nam manjkajo dve ali tri desetinke. Tako da za sam boj za vrh še nismo pripravljeni. Smo pa očitno rešili težavo delfinjenja. Če bi znova vozili v Monte Carlu ali Bakuju, še vedno ne bi bilo videti dobro, a ne bi imeli več toliko težav kot pred nekaj tedni," je razložil šef ekipe Toto Wolff. Spomnimo: po dirki v Azerbajdžanu je zaradi močnega poskakovanja dirkalnika Hamilton zaradi povsem razbolelega hrbta komaj zlezel iz dirkalnika.

"Če pogledamo našo telemetrijo iz Silverstona, smo imeli na dirki najhitrejši dirkalnik. Kar konkurenčni smo bili tudi že v Barceloni, v Avstriji pa smo bili pravzaprav bolj konkurenčni na kvalifikacijah kot na dirki." Kakšna zmaga letos tako vendarle ni nemogoča. "Ja, mislim, da je lahko tak odgovor. Mislim, da se nam stvari sestavljajo. Počasi, a zagotovo. To je naš cilj." Njihov večkratni svetovni prvak Hamilton v formuli 1 dirka od leta 2007 in še ni imel sezone brez ene same zmage.