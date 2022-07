Adijo, klasične dirke. Prvak: "Ne želim dirkati samo še na mestnih ulicah!"

Prihodnost formule 1 so ulične dirke, ki bi predstavljale večino preizkušenj v sezoni, nekatere klasične dirke pa bi se zaradi tega morale umakniti. Dirke v Franciji, Belgiji, Italiji, Veliki Britaniji in Monaku so na sporedu svetovnega prvenstva formule 1 vse od njenega začetka leta 1950. V zadnjih letih je bila večina novih prizorišč na mestnih ulicah: Miami, Singapur, Las Vegas, Abu Dabi, Doha in Džeda.

Ob Franciji je najbolj ogrožena klasika belgijski Spa Francorchamps, ki ga ni v predlaganem koledarju za sezono 2023. Ti premiki so povezani tudi z novim vodstvom tekmovanja, podjetjem Liberty Media, ki ima v lasti pravice trženja formule 1 in bi rado približalo spektakel gledalcem v velikih mestih, kar bi bilo tudi tržno bolj privlačno. A vsi ne podpirajo teh sprememb. Tudi svetovni prvak Max Verstappen, ki je dobil zadnjo dirko v Franciji, ne.

Spa Francorchamps z enim najbolj slavnih zavojev v svetu dirkanja Eau Rougem za zdaj ni na koledarju za sezono 2023. Foto: Reuters "Ne želim si na primer leta 2028 dirkati samo še na mestnih ulicah, zgolj zaradi zabave navijačev. Razumem, da to prinaša denar, toda ne bi smeli zaradi tega črtati velikih dirk in se preseliti na ulice, ki niti niso namenjene dirkanju," je bil oster Verstappen in pojasnil, da razume, zakaj navijači pridejo za tri dni kampirat nekam v divjino in kljubujejo dežju ter blatu, da bi lahko spremljali klasično dirko v Spaju, čeprav bi bilo po drugi strani precej bolj preprosto, če bi si jo ogledali z balkona hotelske sobe nekje v središču velemesta: "Preprosto, steza je fantastična."

Promotor francoske dirke Christian Estrosi je dan po končanem dogajanju, ki ga je skupno v treh dneh spremljalo rekordnih 200 tisoč ljubiteljev tega športa, dejal, da ni več tako prepričan, da dirke naslednje leto res ne bo. Če pa podaljšanje pogodbe s formulo 1 ne bo mogoče, imajo v Franciji še nekaj možnosti. Kot je namignil francoski dirkač Esteban Ocon, tudi legendarni Le Mans, sicer prizorišče vzdržljivostnih in motociklističnih dirk.