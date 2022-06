Dirka formule 1 iz Monte Carla v Nico?

Madrid in Nica sta izrazila zanimanje za organizacijo dirke formule 1. V Nici bi šlo za ulično dirkališče okoli mestnega stadiona. Pogovori so že stekli. Ali to pomeni konec VN Monaka v bližnjem Monte Carlu? Brez skrbi, ne.

Velik skok v priljubljenosti formule 1 v zadnjih nekaj sezonah je sprožil val zanimanja za organizacijo novih dirk. Še posebej na uličnih dirkališčih. Tako je bila lani dirka prvič v Savdski Arabiji, letos v Miamiju, naslednje leto se vrača v Las Vegas. Blizu vrnitvi na koledar pa je tudi VN Južne Afrike, a v tem primeru bi šlo za klasično dirkališče, ki ga ljubitelji formule 1 že poznamo, Kyalami.

Sta pa v zadnjih dneh zanimanje za organizacijo izrazili tudi dve evropski mesti, Nica in Madrid. Promotor tekmovanja, ameriški Liberty Media, je potrdil pogovore z mestnimi oblastmi v Nici. Številni so se zbali, da bi to pomenil konec VN Monaka. Mesti sta vendarle oddaljeni le 20 kilometrov. Druga težava z Monakom je, da je pokrovitelj dirke TAG Heuer, partner formule 1 pa je Rolex. A iz Libertyja zdaj sporočajo, da bi Nica lahko kvečjemu nadomestila dirkališče Paul Ricard, kjer od leta 2018 poteka VN Francije. Paulu Ricardu namreč po letošnji sezoni poteče pogodba za organizacijo dirke.

Nica bi dobila kombinacijo uličnega in pravega dirkališča. Podobno kot steza v Miamiju bi jo najverjetneje speljali okoli stadiona Allianz Riviera, kjer imata igrišče nogometni in ragbi klub. V bližini je tudi ulica, poimenovana po tragično preminulem dirkaču formule 1, Julesu Bianchiju, ki bi tako postala del dirkališča.

V Nici dirkali že leta 1897, zdaj ideja poskrbela za protest

V Nici so sicer dirkali že veliko prej kot v Monte Carlu. Tako imenovani teden hitrosti v Nici so prvič organizirali leta 1897. Na promenadi Des Anglais so pred stoletjem postavili hitrostni rekord, v tridesetih letih 20. stoletja pa so organizirali VN Nice.

Je pa ideja o dirki v Nici že naletala na prve proteste. Skupina lokalnih prebivalcev je spisala peticijo proti dirki, ki jo je podpisalo že več tisoč ljudi. Pravijo, da bi šlo za nepotrebno zapravljanje javnega denarja, ekološko degradacijo mesta in upad življenjskega standarda v mestu.

Dirke si želi tudi Madrid

Ker formula 1 "ponuja velik športni in zabavni spektakel", kot so zapisali, pa se za organizacijo dirke zanima tudi Madrid. VN Španije sicer že leta poteka na dirkališču Montmelo v Barceloni in to bo tako še vsaj do leta 2026. Iz madridske mestne hiše so vseeno pisali Stefanu Domenicaliju, direktorju formule 1, da se zanimajo za izvedbo dirke. "Pripravljeni smo na sodelovanje z vami in vašo ekipo, da formulo 1 pripeljemo v Madrid." Na dirkališču Jarama je Madrid devetkrat že gostil formulo 1, a nazadnje leta 1981.