Se Verstappen že lahko primerja s Hamiltonom in Schumacherjem?

Max Verstappen je na svoji 150. dirki v formuli 1 dosegel 26. zmago in že 72. stopničke. Kam ga to uvršča v primerjavi z Lewisom Hamiltonom in ostalimi velikani kraljice avtomotošporta po odpeljanih 150 dirkah?

"Max je v najboljši formi svojega življenja. Odlično delo pa opravlja tudi ekipa," je po deveti dirki sezone prvenstva formule 1 poudaril šef Red Bullove ekipe Christian Horner. Max Verstappen je dosegel že šesto zmago sezone, po kateri ima prvič letos otipljivejšo prednost pred tekmeci. Pred Charlesom Leclercem (Ferrari) že 49 točk. V konstruktorskem seštevku pa je prednost Red Bullu pred Ferrarijem 76 točk. Red Bull je dobil zadnjih šest dirk, kar je drugi najdaljši niz zmag za to ekipo. Več zaporednih zmag so dosegli samo leta 2013, ko je Sebastian Vettel zmagal devetkrat.

Letos je zmagal že šestkrat. Foto: Reuters Za aktualnega prvaka je bila zmaga v Montrealu 26. v formuli 1. Z njo je na večni lestvici na devetem mestu. Presegel je že Jima Clarka in Nikija Laudo. Naslednji, ki ga lahko preseže oziroma ga bo presegel, je Jackie Stewart (27 zmag). Pa ima šele 24 let. Red Bull nastopa kot konstruktor v v formuli 1 šele od leta 2005. Pa je z 82. zmago že postal peti najuspešnejši v zgodovini. Več zmag imajo samo Ferrari, McLaren, Mercedes in Williams.

Vozniki z največ zmagami:



1. Lewis Hamilton 103

2. Michael Schumacher 91

3. Sebastian Vettel 53

4. Alain Prost 51

5. Ayrton Senna 41

6. Fernando Alonso 32

7. Nigel Mansell 31

8. Jackie Stewart 27

9. Max Verstappen 26

10. Jim Clark in Niki Lauda 25



Ekipe z največ zmagami:



1. Ferrari 240 (od 1950)

2. McLaren 182 (od 1966)

3. Mercedes 124 (1954−1955, od 2010)

4. Williams 114 (od 1978)

5. Red Bull 82 (od 2005)

Hamilton do 150. dirke dosegel več

Lewis Hamilton ima rekordne 103 zmage, a še nobene v letošnji sezoni. Foto: Reuters VN Kanade je bila 150. Nizozemčeva dirka v formuli 1. Ob tem mejniku lahko primerjamo Verstappna z najuspešnejšim voznikom vseh časov, Lewisom Hamiltonom (103 zmage, sedem naslovov prvaka). Danes 13 let starejši Britanec je do svoje 150. dirke dosegel več: dva naslova svetovnega prvaka, 34 zmag, 40 najboljših štartnih položajev (Max jih ima samo 15) in 72 uvrstitev na stopničke. V tej kategoriji Verstappen ne zaostaja veliko. Na zmagovalnem odru je bil na 67 dirkah, torej na 45 odstotkih vseh dirk, na katerih je nastopil.

Največ zmag na prvih 150 dirkah:



1. Michael Schumacher 47

2. Sebastian Vettel 41

3. Ayrton Senna in Alain Prost 39

5. Lewis Hamilton 34

Ne eden ne drugi pa nista na večni lestvici prvih 150 dirk na prvem mestu. Po številu naslovov prvaka oba prekaša Vettel, ki je do tega mejnika osvojil kar štiri. Po številu zmag Michael Schumacher (47), po številu najboljših štartnih položajev Ayrton Senna (61), po številu uvrstitev na stopničke pa Alain Prost (79).