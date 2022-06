Za Lewisom Hamiltonom je pet dni ekstremnih terapij in treninga, da bo ta konec tedna lahko dirkal na VN Kanade. Po hudih bolečinah v hrbtu, ki jih je trpel na VN Azerbajdžana, je njegov šef Toto Wolff sprva celo podvomil, da bo sedemkratni prvak sposoben nastopiti v Montrealu. Fizioterapija, raztezne vaje, akupunktura, krioterapija, tek (tudi v dežju). Tako so bili videti zadnji Hamiltonovi dnevi.

"Večno bom hvaležen, da je Angela Cullen vedno z mano na poti. Brez nje bi bil izgubljen," je zapisal v zgodbi na Instagramu. "Vsak dan sem telovadil, delal raztezne vaje, bil na akupunkturi in krioterapiji. Počutim se veliko bolje in danes sem lahko prvič tekel." In to v dežju, ki je v četrtek padal v Montrealu, kjer pa se v petek zdaj že v sončnem vremenu začenja deveti dirkaški konec tedna v letošnji sezoni formule 1.

Bolečine v hrbtu so bile posledica močnega delfinjenja Mercedesovega dirkalnika na ulicah Bakuja. Mercedes je šel v nastavitvah korak predaleč. Zaradi učinka talnega afekta so dirkalniki nove generacije letos podvrženi delfinjenju. Ker to zdaj ogroža tudi zdravje dirkačev nekaterih ekip, je FIA v četrtek sklenila, da bo od zdaj mnogo bolj natančno pregledovala podvozje dirkalnikov in sčasoma uvedla merilni sistem, s katerim bodo omejili vertikalno poskakovanje dirkalnika.

"Varnost je na prvem mestu," je v odziv na namero Fie na petkovimi novinarski konferenci v Montrealu dejal Hamilton. Max Verstappen, ki je sedel ob njem, pa: "Mislim, da sprememba pravil sredi sezone ni poštena." Realnost sicer je, da Red Bull z njo ne bo veliko izgubil, saj že zdaj z delfinjenjem ni imel težav. Kvečjemu bodo izgubile ekipe, ki so imele težave z njim, saj so skušale biti z nižje nastavljenim dirkalnikom hitrejše.

Sila 10G, modrice, glavoboli in protibolečinske tablete

Lewis Hamilton je v Montrealu priznal, da ima letos pogosto glavobole. Foto: Reuters "Letos imam po dirkah veliko modric. Večji del tedna po dirki okrevam. Mislim, da to nima nobene povezave z leti. Modrice so res močne. Če doživljaš silo 10G ob poskokih, kakršno sem na zadnji dirki, je to res velik velik pritisk na tvoj vrat," je o posledicah poskakovanja svojega dirkalnika razlagal 37-letni Hamilton. "V zadnjih mesecih imam pogosto glavobole, a še nisem šel k specialistu. Tega ne jemljem preveč resno. Jemljem pa protibolečinske tablete."

Kdo je Angela Cullen?

Oseminštiridesetletnica prihaja z Nove Zelandije. Je poročena in ima dva otroka. Foto: Reuters Angela Cullen je bila sprva Hamiltonova fizioterapevtka (od leta 2016), nato je postala njegova osebna asistentka in dobra prijateljica. Zdaj ga spremlja na vsakem koraku. Skrbi za prehrano, kondicijske vaje, mu določa kdaj in koliko mora spati. V času med dvema dirkama skupaj tečeta, kolesarita ali plavata. Ureja mu tudi prevoz na dirke. Tako povezana sta, da sta si dala oba narediti tatu z napisom zvestoba. "Nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo," je pred leti dejal Hamilton. Tako ni čudno, da naj bi ji mesečno plačeval več kot 100 tisoč evrov.