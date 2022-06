Pretresljivo: zaradi bolečin v hrbtu ni mogel zlesti iz dirkalnika

Nedeljska VN Azerbajdžana se je sklenila s pretresljivim prizorom Lewisa Hamiltona, ki je z veliko težavo zlezel iz Mercedesovega dirkalnika. Delfinjenje srebrne puščice na dvokilometrski štartno-ciljni ravnini s končno hitrostjo 360 kilometrov na uro je bilo tolikšno, da je več kot uro in pol trpel hude bolečine. Glava mu je v kokpitu kar poskakovala. In to na 20 sekund dolgi ravnini, ki jo je moral odpeljati 51-krat. Na posnetku iz kokpita se lepo sliši tudi močno udarjanje dna dirkalnika ob asfalt. Če se je v Barceloni in Monte Carlu zdelo, da je Mercedes vsaj delno odpravil močno poskakovanje svojega dirkalnika na dolgih ravninah, pa je bilo v Bakuju to še hujše kot prej.

👉🏻 Hamilton🇬🇧 had sore back at the end of the race in #AzerbaijanGP . Imagine the 51 laps with that porpoising in a 20 sec straight… #F1 #Formula1 pic.twitter.com/Kmd1vjgPOK — 🗞️ (@f1world_) June 12, 2022

Sedemkratni prvak je že med dirko po radijski zvezi sporočal ekipi, da ga "hrbet ubija". Po dirki v pogovoru za Sky Sports bolečine sploh ni mogel opisati, tako hudo je bilo. "Zaradi bolečin sem stiskal zobe. Adrenalin mi je vsaj malo pomagal. Ne znam opisati bolečine, še posebej na najdaljši ravnini. Molil sem, da bom lahko zdržal do konca dirke." Vseeno je pripeljal na četrto mesto. Gledalci so ga izbrali za dirkača dirke. Ob odstopu obeh Ferrarijev je Mercedes tako iz sekundo in pol na krog počasnejšega dirkalnika in ob velikih težavah z delfinjenjem iztržil zelo veliko. George Russell je bil tretji.

Porque tras acabar la carrera, Hamilton salió con muchas molestias de la espalda debido al porpoising del Mercedes (y en general de los autos de la #F1 esta temporada)pic.twitter.com/urZnR1un4z — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 12, 2022

Srebrna puščica na dolgih ravninah tako zelo poskakuje, da je dirkačeva hrbtenica ves čas podležena močnim udarcem. Foto: Reuters Hamilton tako v nadaljevanje sezone gleda optimistično, češ da je večina zaostanka posledica poskakovanja. "Ko odpravimo delfinjenje, bomo v igri za najvišja mesta. Samo zaradi poskakovanja smo izgubili vsaj eno sekundo." Čeprav naslednja dirka sledi že ta konec tedna, bodo v Mercedesovi tovarni v teh dneh znova iskali rešitve za to veliko težavo.

Je pa vprašanje, ali bo Hamilton konec tedna na veliki nagradi Kanade v Montrealu sploh lahko nastopil. Njegov šef Toto Wolff je bil ob posnetkih nemočnega Hamiltona po dirki vidno pretresen. "Res je v slabem stanju. Čim prej moramo najti rešitev. Mislim, da med vsemi vozniki poskakovanje nanj najslabše vpliva. Ne gre več samo za bolečine v mišicah. Bolečina gre v hrbtenico in posledice so lahko zelo resne."

Dan po dirki Hamilton sicer javlja boljše novice. "Dirke v Kanadi pod nobenim pogojem ne bom izpustil." Ima nekaj modric in bolečin v hrbtu, a ni nič hujšega, je zapisal v objavi na Instagramu. Bil je na akupunkturi in fizioterapiji.

Morebitni zamenjavi za Hamiltona sta Stoffell Vandoorne in Nyck de Vries. Zadnji je v Barceloni z Williamsom odpeljal en prosti trening.