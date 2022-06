Proti omejitvi plač! "Mi smo tisti, ki tvegamo svoja življenja."

Če vodstvo formule 1 sprejme omejitev plač dirkačev, bi morali najbolje plačani privoliti v nižje zneske, predvsem Lewis Hamilton in Max Verstappen. Aktualni prvak je odločno proti. "Mi smo tisti, ki skrbimo za šov in tvegamo svoja življenja."

V formuli 1 zadnjih nekaj sezon že obstaja omejitev proračuna ekip. Za sezono 2022 ta znaša 132 milijonov evrov. Največje ekipe bodo imele velike težave, da bi res porabile manj denarja od tega zneska. A v tem znesku niso štete plače dirkačev. Se pa že nekaj časa razpravlja še o uvedbi omejitve proračuna zanje (t. i. salary cap). Ta naj bi znašal 30 milijonov ameriških dolarjev (približno 28 milijonov evrov) na ekipo na sezono. Torej za oba dirkača skupaj.

Najvišjo plačo ima Hamlton. Foto: Reuters Aktualni svetovni prvak Max Verstappen je na novinarski konferenci pred VN Azerbajdžana, ki bo ta konec tedna v Bakuju, izrazil svoje nasprotovanje omejitvi plač dirkačev. "Moje stališče je, da je ta namera povsem napačna. Trenutno formula 1 postaja vse bolj priljubljena. Vsi zato služijo več denarja, tako ekipe kot vodstvo tekmovanja. Vsi profitirajo. Zakaj bi torej dirkačem omejili plačo? In mi smo tisti, ki skrbimo za šov in tvegamo svoja življenja. Ker jih res! Po mojem mnenju je torej to povsem zgrešeno."

Nizozemec še meni, da bi to vplivalo tudi na mlade dirkaške talente, ki bi zato težje dobili pokrovitelje. Ker bi se ti ustrašili, da ko dirkačem čez leta uspe, ne bodo dobili poplačenega začetnega vložka.

Mladi Norris zasluži toliko kot veteran in dvakratni prvak Alonso. Foto: Reuters Težava pri uvedbi omejitve plač dirkačev kar čez noč bi bile tudi trenutne pogodbe. Verstappen in Lando Norris denimo imata z Red Bullom oziroma McLarnom že podpisane dolgoročne pogodbe. Akualni prvak celo do sezone 2028. V letošnji sezoni tri ekipe za svoja dirkača dajejo več kot 30 milijonov dolarjev. To so Mercedes (45 milijonov ameriških dolarjev), McLaren (35) in Red Bull (33).

Najbolje plačani dirkači formule 1 v sezoni 2022*:



Lewis Hamilton - 40 milijonov dolarjev

Max Verstappen - 25 milijonov dolarjev

Fernando Alono in Lando Norris - 20 milijonov dolarjev

Sebastian Vettel in Daniel Ricciardo - 15 milijonov dolarjev

Charles Leclerc - 12 milijonov dolarjev

Valtteri Bottas, Lance Stroll in Carlos Sainz - 10 milijonov dolarjev



*Točni zneski plač javno niso znani, to so ocene, ki jih navaja večina tujih medijev.