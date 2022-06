Neporavnani računi in dirka, kjer lahko izgubi status številke 1?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sergio Perez je v Baku, kjer je zmagal lani, prišel z novo pogodbo in zmago v Monaku. Foto: Reuters

Dva tedna po klasiki VN Monaka se prvenstvo formule 1 nadaljuje z eno od novejših dirk VN Azerbajdžana. Še eno ulično dirkališče, a povsem drugačno od tistega v Monte Carlu. Z izjemo krajšega odseka ob mestnem obzidju je tu steza široka in zelo hitra. Na kar kilometer dolgi štartno-ciljni ravnini je pred petimi leti Valtteri Bottas postavil hitrostni rekord 378 kilometrov na uro. Dirkalniki nove generacije bodo dosegali hitrosti do 360 kilometrov na uro. Povprečna hitrost na dirki je v Monte Carlu okoli 160 kilometrov na uro, v Bakuju pa kar 210 kilometrov na uro.

Vsi zmagovalci VN Azerbajdžana:



2021 - Sergio Perez (Red Bull)

2020 - / (ni bilo dirke zaradi pandemije)

2019 - Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Merecedes)

2017 - Daniel Ricciardo (Red Bull)

2016 - Nico Rosberg (Mercedes)

Prvi trije v prvenstvu v razmiku le 15 točk

Perez, zmagovalec Bakuja 2021 Foto: Reuters V najožji krog favoritov na osmi dirki sezone spadajo trije vozniki: vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull), ki je zmagal na štirih letošnjih dirkah, njegov prvi zasledovalec Charles Leclerc (Ferrari), ki je osvojil pet najboljših štartnih položajev in zmagal na dveh dirkah, ter Sergio Perez (Red Bull), ki je pred 14 dnevi zmagal na VN Monaka.

To je bila Mehičanova tretja zmaga v formuli 1. Drugo je osvojil lani prav v Bakuju. V Monte Carlu je podpisal še novo dveletno pogodbo z Red Bullom. Tako bo ta konec tedna še bolj samozavesten. Pa še šef ekipe Christian Horner je pred dnevi dejal, da jim je v ekipi vseeno, kdo od njunih dveh dirkačev letos postane svetovni prvak. Ob večletnem favoriziranju in ne nazadnje vlaganju v Verstappna že od mladih let tem besedam le redki verjamejo. Nizozemec v Red Bullu ne bo kar tako izgubil statusa številke 1.

Skupni seštevek pred osmo dirko sezone:



1. Max Verstappen 125 točk

2. Charles Leclerc 116

3. Sergio Perez 110

4. George Russell 84

5. Carlos Sainz 83

6. Lewis Hamilton 50

7. Lando Norris 48

8. Valtteri Bottas 40



1. Red Bull 195

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

Odstopil pet krogov pred ciljem

Besen po lanskem odstopu Foto: Reuters Lani je bil v Bakuju Verstappen le pet krogov oddaljen od zmage, ko mu je razneslo pnevmatiko in je trčil v zaščitne ograje. "Komaj čakam, da se vrnem v Baku, saj imam od lani neporavnane račune," je pred letom v Azerbajdžan dejal Nizozemec, ki ima v prvenstvu devet točk prednosti pred Leclercom in samo še 15 pred Perezom.

Dirkači so s svojimi ekipami zdaj že v Bakuju, kjer se dirkaški konec tedna v petek dopoldne začne z novinarskimi konferencami, popoldne pa z dvema prostima treningoma. "Gre za zelo zahrbtno stezo, saj ima močne točke zaviranja, zato je treba najti prave nastavitve krilc." Obenem se aktualni prvak zaveda, kje v primerjavi s Ferrarijem največ izgubljajo. Na kvalifikacijah. "Zanimivo bo videti, če lahko napredujemo v hitrosti za en hiter krog, saj nam tukaj nekaj manjka."

Spored VN Azerbajdžana:



Petek

13.00: 1. trening

16.00: 2. trening



Sobota

13.00: 3. trening

16.00: kvalifikacije



Nedelja

13.00: dirka

Pozor še na urnik dirkanja. Komaj smo se navadili na nove ure na evropskih velikih nagradah, že je tukaj nova dirka s časovno razliko. Baku je dve uri pred srednjeevropskim časom, a treningi in kvalifikacije bodo samo eno uro prej, štart dirke pa vendarle dve uri prej, torej v nedeljo ob 13.00.