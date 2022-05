Najprestižnejša zmaga za številko dva, huda nesreča Schumacherja

Zaradi močnega naliva so zares začeli dirkati šele po enourni prekinitvi. Foto: Reuters Sedma dirka sezone, VN Monaka, ki je potekala na ulicah Monte Carla, je trajala tri ure. Pet minut pred predvidenim štartom je namreč začelo močno deževati. 15 čez tri so dirkalniki sicer štartali za varnostnim avtomobilom, a po dveh krogih so izobesili rdečo zastavo. Ko je po eni uri dež le ponehal, se je dirka z letečim štartom zares začela. Asfalt se je hitro sušil. In o razpletu je odločala taktika menjave pnevmatik. Kljub dvema postankoma se je na prvem mestu znašel Sergio Perez (Red Bull). Najprej je izbral pnevmatike za delno mokro stezo, šele ob drugem postanku pa pnevmatike za suho stezo. Vseeno je zapeljal tik pred Carlosa Sainza (Ferrari), ki je na stezi vztrajal dlje, in šel zamenjat pnevmatike za suho stezo. V zadnjem delu dirke pa Mehičana nikakor ni mogel ogroziti.

VN Monaka:



1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari) +1,1

3. Max Verstappen (Red Bull) +1,5

4. Charles Leclerc (Ferrari) +2,9

5. George Russell (Mercedes) +11,9

6. Lando Norris (McLaren) +12,2

7. Fernando Alonso (Alpine) +46,3

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +50,4

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +52,5

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) +53,5

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +54,3

12. Esteban Ocon (Alpine) +55,6

13. Daniel Ricciardo (McLaren) +57,6

14. Lance Stroll (Aston Martin) +60,8

15. Nicholas Latifi (Williams) +1 krog

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1 krog

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

Odstop: Alex Albon (Williams), Mick Schumacher (Haas), Kevin Magnussen (Haas).

Prva zmaga za Pereza v Monaku Foto: Reuters "Izpolnile so se mi sanje. O tem sem sanjal že od malega. Monaška zmaga in domača zmaga štejeta največ. Ni bilo pa lahko zadržati za sabo Carlosa," se je smejalo Mehičanu, ki se je pred 14 dnevi na VN Španije jezil nad ekipo, ker je moral dvakrat predse spustiti Maxa Verstappna (Red Bull) in mu pomagati do zmage. Ta konec tedna pa je bil že na kvalifikacijah in vseh treh treningih hitrejši od aktualnega svetovnega prvaka. Nizozemec sicer ostaja vodilni v prvenstvu. Prvi trije so zdaj v razmiku le 15 točk.

Besen kot ris, že med dirko in še bolj po njej, je bil Charles Leclerc (Ferrari). Sicer je prvič končal domačo dirko, a na četrtem mestu. Ob drugi menjavi pnevmatik je v boksih za sekundo obtičal za Sainzom in se tako na stezo vrnil za Verstappnom. Leclerc je s prvega nazadoval na končno četrto mesto.

Skupni seštevek (7/22):



1. Max Verstappen 125 točk

2. Charles Leclerc 116

3. Sergio Perez 110

4. George Russell 84

5. Carlos Sainz 83

6. Lewis Hamilton 50

7. Lando Norris 48

8. Valtteri Bottas 40



1. Red Bull 195

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

Schumacherjev dirkalnik je bil v dveh delih, a z Mickom je k sreči vse v redu. Foto: Reuters Preostali vozniki prvi četverici niso bili niti blizu. Še sedmič v sezoni se je George Russell (Mercedes) uvrstil v prvo peterico, a na petem mestu zaostal 12 sekund. Lewis Hamilton (Mercedes) je na osmem zaostal že 50 sekund. Vedeti pa moramo, da je bil še 34 minut pred ciljem na stezi varnostni avto in so dirkači vozili en za drugim. Za drugo prekinitev je poskrbel Mick Schumacher (Haas). Zavrtelo ga je v šikani pri bazenu. Njegov dirkalnik je ob trčenju v zaščitne gume razpadel na dva dela. Trčenje ni bilo tako silovito in Nemec je iz dirkalnika izstopil nepoškodovan. Še naprej pa tako ostaja brez točke v formuli 1.

Prvenstvo formule 1 se čez dva tedna nadaljuje s povsem drugačno ulično dirko, ki bo potekala na veliko hitrejši in širši stezi v Bakuju v Azerbajdžanu.