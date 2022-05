Verižno trčenje v Monte Carlu, prvi štartni položaj za Leclerca

Charles Leclerc (Ferrari) je odpeljal izjemen kvalifikacijski krog. S časom 1:11.376 mu ni bil nihče kos. Bil je četrt sekunde hitrejši od Carlosa Sainza (Ferrari), Sergia Pereza (Red Bull) in Maxa Verstappna (Red Bull). Slednji trije sicer zadnjega hitrega kroga niso uspeli dokončati, saj je v zavoju pred predorom Perezu ušel zadek dirkalnika in je trčil v kovinsko ograjo. Rumeno zastavo je prepozno videl Sainz in trčil vanj, Verstappen pa je še pravočasno zaviral. Pa tudi sicer ni bil nihče od teh treh v dovolj hitrem krogu, da bi lahko ogrozil Monačana, ki bo skušal s prvega mesta osvojiti svojo peto zmago v formuli 1, prvo na domačih ulicah. V Monte Carlu sicer Leclerc še nikoli ni prišel v cilj (niti v formuli 2).

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can't avoid contact#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/EpNO9CnhBl — Formula 1 (@F1) May 28, 2022

Edini, ki se je približal dirkačem Ferrarija in Red Bulla, je na petem mestu Lando Norris (McLaren). Zaostal je pol sekunde. Ob njem bo v tretji vrsti še en mladi talent George Russell (Mercedes). Četrto vrsto pa sta si pridirkala veterana Fernando Alonso (Alpine) in Lewis Hamilton (Mercedes). Za njima pa še en veteran Sebastian Vettel (Aston Martin).

Pierre Gasly je z ogromno kletvicami pospremil izpad v prvem delu kvalifikacij. Foto: Reuters Ferrarija sta bila najhitrejša že v prvem delu kvalifikacij. Osmoljenec le tega pa Pierre Gasly (Alpha Tauri), ki je sekundo prepozno zapeljal preko štartne črte in tako zamudil z zadnjim hitrim krogom. Tako je osvojil le 17. mesto. Novo razočaranje za Daniela Ricciarda (McLaren). Med tednom je bil deležen šefovih kritik, v petek razbil svoj dirkalnik, na kvalifikacijah pa končal v drugem delu na 14. mestu. Več od 12. mesta je pričakoval tudi Valtteri Bottas (Alfa Romeo), ki je sodil v krog tistih, ki bi lahko v Monte Carlu presenetili.

VN Monaka, kvalifikacije (štartna mesta):



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:11,376

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,225

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,253

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,290

5. Lando Norris (McLaren) +0,473

6. George Russell (Mercedes) +0,736

7. Fernando Alonso (Alpine) +0,871

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,184

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,356

10. Esteban Ocon (Alpine) +1,671



11. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

15. Mick Schumacher (Haas)



16. Alex Albon (Williams)

17. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Guanju Džov (Alfa Romeo)

Tretji trening dobil Perez, v nedeljo možnost dežja

Zanimivo, da je bil na vseh treh prostih treningih vodilni v prvenstvu Verstappen četrti, vselej za ekipnim kolegom Perezom in obema voznikoma Ferrarija. Na sobotnem treningu je najhitrejši čas sicer odpeljal Perez, na obeh petkovih pa je bil številka 1 Leclerc.

Štart sedme dirke sezone bo v nedeljo ob 15.00. Nedelja bo v Monte Carlu oblačna, možna je tudi kakšna ploha. Na prvih šestih velikih nagradah letošnje sezone smo videli štiri zmage Verstappna (in dva njegova odstopa) in dve zmagi Leclerca.