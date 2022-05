Napeto v Red Bullu, v Mercedesu pa: "Gremo v boj za naslov!"

Dva odstopa in štiri zmage. Takšna je prva četrtina sezone za aktualnega prvaka formule 1 Maxa Verstappna. Voznik Red Bulla je v prvenstvu za Ferrarijevim Charlesom Leclercom zaostajal že za 46 točk, zdaj pa ima pred njim šest točk prednosti. Šest let po prvi zmagi, ki se je zgodila prav v Barceloni, je na VN Španije dosegel svojo že 24. Ekipa Red Bull je z dvojno zmago prišla tudi do vodstva v konstruktorskem seštevku, prvič po lanskem Silverstonu. Sergio Perez je moral dvakrat na dirki prepustiti mesto ekipnemu kolegu. Čeprav je jasno, da je številka 2 v Red Bullu, ni bil najbolj srečen. "Vesel sem za dvojno zmago ekipe, ampak se bomo morali pogovoriti," je dejal Mehičan in na vprašanje, ali meni, da si je zaslužil zmago, odgovoril: "Mislim, da sem si jo."

Leclerc: Tega si ne smemo več privoščiti

Leclerca so na komandnem mestu takole tolažili po odstopu sredi dirke. Foto: Reuters Leclerc je odstopil prvič po 16 dirkah oziroma po lanski VN Madžarske. Pred odpovedjo pogonskega sklopa je imel varno prednost več kot 10 sekund. "Nobenih znakov ni bilo. Kar naenkrat se je pokvarilo in sem izgubil vso moč v motorju. Res škoda. V takih trenutkih ne moreš nič, lahko gledaš le na pozitivne stvari, teh je bilo ta konec tedna veliko. Pregledali bomo, kaj se je zgodilo. Tega si letos ne smemo več velikokrat privoščiti," je vidno razočaran v paddocku razlagal Monačan. Carlos Sainz v drugem ferrariju še naprej čaka svojo prvo zmago. Pravzaprav je četrto mesto njegov najboljši dosežek na domači veliki nagradi.

Skupni seštevek (6/22):



1. Max Verstappen 110 točk

2. Charles Leclerc 104

3. Sergio Perez 85

4. George Russell 74

5. Carlos Sainz 65

6. Lewis Hamilton 46

7. Lando Norris 39

8. Valtteri Bottas 38



1. Red Bull 195

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

Russell: To je začetek naše sezone

Russell je drugič v sezoni stopil na zmagovalni oder. Ni bil še slabši kot peti. Foto: Reuters Edini dirkač, ki je osvojil točke na vseh šestih dirkah te sezone, je George Russell. Z Mercedesom, ki je bil v Barceloni prvič v sezoni nekoliko bolj konkurenčen Red Bullu in Ferrariju, je bil dvakrat tretji, dvakrat četrti in dvakrat peti. "Napredujemo. Občutek je, da smo obrnili list. Zdi se, da je to začetek naše sezone." Srebrna puščica ne poskakuje več toliko, zaostanek za najboljšima dvema ekipama so s sekunde na krog prepolovili na pol sekunde.

Tudi Lewis Hamilton v drugem mercedesu je bil s petim mestom zadovoljen. Po trčenju v prvem krogu je bil 19. Navijači so ga izbrali za voznika dirke. "Naš ritem za dirko je veliko, veliko boljši. Dirkalnik je zdaj lažje voziti. To je dober znak. Gremo v pravo smer. Če ne bi imel težave na začetku, bi se boril z Red Bullovima. To mi daje upanje, da se bomo v nekem trenutku sezone lahko bojevali za zmage," je z nasmeškom, kakršnega smo pri njem prvič letos videli prav v Barceloni, razlagal 37-letni Britanec. Vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff je dejal, da je imel sedemkratni prvak ob koncu dirke tako dober ritem, da "bi se lahko bojeval za zmago".

"Se lahko bojujemo za naslov prvaka? Seveda se lahko!

Peto mesto po 19. po prvem krogu je vredno še več kot zmaga, je po VN Španije razlagal Hamilton. Foto: Reuters

Russell za Verstappnom zaostaja 36 točk, Hamilton 64, v konstruktorskem seštevku pa ima Mercedes 75 točk manj od Red Bulla. Če se je še pred dvema tednoma zdelo, da bodo odpisali sezono, je zdaj Wolff zelo samozavesten: "Se lahko bojujemo za naslov prvaka? Seveda se lahko! Imamo razloge, da verjamemo v to. Ferrari ni osvojil toliko točk, kot bi jih lahko, mi pa bomo naredili vse, da se vrnemo v igro."

Najtežja dirka za Norrisa

McLaren je bil daleč od boja za stopničke, a je bil Lando Norris po dirki zadovoljen z osmim mestom. Dirkal je namreč bolan. "To je bila ena od najtežjih dirk v moji karieri," je dejal. Kot se je izkazalo po dirki, ima vnetje mandljev oziroma angino. Ker je bilo v Barceloni v času dirke celo 37 stopinj Celzija, mu je bilo samo še težje. V McLarnu pravijo, da njegov nastop na prihajajoči VN Monaka ni ogrožen. Ta bo že ta konec tedna.