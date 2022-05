Fantastičen krog Leclerca za "pole", težave za Verstappna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Max Verstappen je moral zaradi okvare na pogonskem sklopu prekiniti zadnji hiter krog. Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) bo prvič začel VN Španije na prvem štartnem mestu. V zadnjem delu kvalifikacij se je v prvem hitrem krogu zavrtel, a nato v drugem odpeljal toliko bolje. Čas 1:18,750 je bil daleč najhitrejši krog ta konec tedna. "Zelo težke kvalifikacije. Saj sem v prvem krogu naredil napako in sem imel tako samo en hiter krog," je v prvi izjavi dejal Monačan. "Sem v dobrem položaju, a na zadnjih dirkah smo imeli težave s pnevmatikami. Potrebno bo paziti na pnevmatike." To bo tudi najbolj vroča dirka sezone, saj je bilo že v času kvalifikacij kar 34 stopinj Celzije.

V prvi vrsti bo še Max Verstappen (Red Bull), ki pa je moral prekiniti svoj zadnji hiter krog. Izgubil je moč v svojem pogonskem sklopu in zapeljal v bokse. Domači adut Carlos Sainz (Ferrari) bo svojo prvo zmago v karieri lovil iz tretjega štartnega mesta. Vzpon forme je potrdil Mercedes. Če je bil njihov dirkalnik na prvih dirkah sekundo na krog za Ferrarijem in Red Bullom, je zdaj očitno samo še pol sekunde. George Russell je bil na kvalifikacijah četrti, Lewis Hamilton pa šesti. S prvo deseterico sta lahko zadovoljna tudi voznika ekipe Haas: Kevin Magnussen na osmem in Mick Schumacher na desetem mestu.

VN Španije, kvalifikacije (štartna mesta):



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:18,750

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,323

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,416

4. George Russell (Mercedes) +0,643

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,670

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,762

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,858

8. Kevin Magnussen (Haas) +0,932

9. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,547

10. Mick Schumacher (Haas) +1,618



11. Lando Norris (McLaren)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

15. Guanju Džov (Alpha Tauri)



16. Sebastian Vettel (Aston Martin)

17. Fernando Alonso (Alpine)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Alex Albon (Williams)

20. Nicholas Latifi (Williams)

Razočaranje za nekdanja prvaka Vettla in Alonsa

Fernando Alonso je edini španski zmagovalec dirke formule 1 (32 zmag). Nazadnje je zmagal prav v Barceloni - pred devetimi leti. Foto: Reuters Razočaranih na kvalifikacijah ni manjkalo. "Saj se šalite," je svojemu inženirju dejal Sebastian Vettel (Aston Martin), potem ko mu je povedal, da je kvalifikacije končal že v prvem delu - na 16. mestu. Bil pa je le sekundo in desetinko za najhitrejšim Leclercom. Kljub številnim novim delom na dirkalniku sta tako že v prvem delu izpadla oba voznika Aston Martina. To se je zgodilo tudi Fernandu Alonsu (Alpine). Na treningih je bil v prvi deseterici, na kvalifikacijah pa je v zadnjem hitrem krogu obtičal za Landom Norrisom (McLaren) in dosegel le 17. čas.

Norris bo v šesti štartni vrsti, potem ko so mu izbrisali najhitrejši čas drugega dela kvalifikacij (zapeljal je prek meje steze). Tako se je v finalni del kvalifikacij prebil Schumacher.

Štart šeste dirke sezone bo v nedeljo ob 15.00. Pred 14 dnevi je peto dirko dobil Verstappen. Dirko v Miamiju si je ogledalo veliko znanih obrazov iz sveta športa in šovbiznisa. Očitno bo tako tudi v Barceloni, saj smo že v času kvalifikacij v paddocku videli tenisača Rogerja Federerja, nogometaša Barcelone Memphisa Depaya in vratarja Reala Madrida Thibauta Courtoisa. Tribune bodo v nedeljo polne, prek 100.000 navijačev.