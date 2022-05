Hamiltonu se prvič letos smeji: "Smo na naši poti"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lewis Hamilton po petkovih treningih prvič to sezono z nasmeškom.

Sobota je v Barceloni dan za tretji trening in kvalifikacije. Ure dirkanja so letos nekoliko spremenjene, dopoldne se tako ne vozi več. Zadnji trening se začne ob 13. uri, kvalifikacije pa šele ob 16.00. Po petkovih dveh treningih se je prvič v sezoni smejalo tudi sedemkratnemu prvaku Lewisu Hamiltonu. "Pozitivno! Super vesel sem z napredkom. Zato velika velika hvala vsem v tovarni, ki se niso predali." Mercedesa sta končala na drugem in tretjem mestu. Hitrejši je bil le Charles Leclerc s Ferrarijem.

Hamilton je po petih dirkah prvenstva šele šesti v skupnem seštevku, saj ima kar 68 točk zaostanka za vodilnim Leclercom. Samo na uvodni dirki v Avstraliji je bil na stopničkah (tretji). Mercedes je na VN Španije prišel s štirimi velikimi spremembami na dirkalniku W13 v primerjavi s prejšnjo dirko v Miamiju. To sicer ni največ med vsemi, saj ima McLaren kar deset izboljšav na svojem dirkalniku (Ferrari tri, Red Bull dve).

Russell: Dirkalnik se vsekakor obnaša drugače

"Nismo še najhitrejši, a smo na naši poti," je poudaril Hamilton, ki je bil šesti na prvem in tretji na drugem treningu. Že na prvi pogled se je videlo, da srebrna puščica na ravninah ne poskakuje več. "To je prvič, da sem na ravnini vozil brez poskakovanja. Malo je še poskakovanja, a je že veliko boljše. Zdaj smo iz dirkalnika že izvlekli nekaj potenciala." Zaveda se, da to vendarle še ne bo dovolj za njegovo 104. zmago v formuli 1.

Bolj previden je njegov ekipni kolega George Russell, ki je četrti v prvenstvu in letos na dirki še ni bil slabši kot peti. V Miamiju je bil namreč v petek najhitrejši, a nato na dirki znova nekonkurenčen Ferrariju in Red Bullu. "Dirkalnik se vsekakor obnaša drugače. Na ravninah res nimamo več delfinjenja, v zavojih pa ga je še nekaj. To moramo še odpraviti. Mislim, da je Res Bull še vedno zelo zelo močan."

Leclerc: Z veliko goriva nam je zelo težko

Charles Leclerc je bil v petek najhitrejši, a v Ferrariju ne spijo mirno. Foto: Reuters Čeprav je bil Red Bull na razpredelnici v petek šele tretji, pa mu vseeno vsi pripisujejo največ možnosti. Ferrari ima težave predvsem s pnevmatikami. "Ponoči nas čaka veliko dela. Močni smo v ritmu za kvalifikacije, z veliko goriva v dirkalniku pa nam je zelo težko. Morali bomo najti še kar nekaj desetink," je potrdil zmagovalec dveh letošnjih dirk Leclerc. Ima samo še 19 točk prednosti pred Maxom Verstappnom, ki je dobil preostale tri dirke.