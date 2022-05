Dober obet, da Ferrari konča devetletno špansko sušo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šesti dirkaški konec tedna v letošnjem prvenstvu formule 1 se je začel s prvim in drugim mestom za ekipo Ferrari na prvem prostem treningu. V Barceloni sta v središču pozornosti Španca: Carlos Sainz je bil drugi (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine) pa peti. Šesta dirka sezone bo v nedeljo ob 15. uri.

Ferrari je z 12 zmagami najuspešnejša ekipa na VN Španije, a poskočni konjič v Barceloni ni zmagal že od leta 2013. Takrat je ekipi iz Maranella zmago pridirkal Fernando Alonso. To je tudi zadnja Špančeva zmaga v formuli 1 (njegova 32). Je edini Španec z zmago na domači dirki oziroma v svetovnem prvenstvu formule 1 sploh.

Na prvem treningu je bil Ferrari najhitrejši, Charles Leclerc 79 tisočink pred Carlosom Sainzom. Ta bi rad ta konec tedna prav na domači dirki dosegel svojo prvo zmago v kraljici avtomotošporta. Dober obet na prvem treningu tudi za Alonsa, ki je bil z Alpinovim dirkalnikom s sekundo zaostanka peti. Letos boljši kot deveti na dirki še ni bil.

VN Španije, 1. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:19,828

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,079

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,336

4. George Russell (Mercedes) +0,762

5. Fernando Alonso (Alpine) +0,940

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,983

7. Lando Norris (McLaren) +1,451

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,594

9. Daniel Ricciardo (McLaren)+1,909

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,986

11. Esteban Ocon (Alpine) +2,062

12. Lance Stroll (Aston Martin) +2,092

13. Robert Kubica (Alfa Romeo) +2,147

14. Kevin Magnussen (Haas) +2,261

15. Mick Schumacher (Haas) +2,318

16. Sebastian Vettel (Aston Martin) +2,336

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,786

18. Nyck de Vries (Williams) +3,092

19. Nicholas Latifi (Williams) +3,183

20. Juri Vips (Red Bull) +4,310

Christian Horner pravi, da ga prenovljeni Aston Martin spominja na njihov Red Bullov dirkalnik. Foto: Reuters V Barcelono so na šesto veliko nagrado sezone ekipe prišle s prvimi večjimi izboljšavami na dirkalnikih, a vsaj po prvem treningu velikih rezultatskih sprememb ni videti. Ferrari in Red Bull se zdita še naprej občutno hitrejša od Mercedesa in McLarna. Je pa Mercedesov dirkalnik že na prvi pogled manj poskakoval na dolgih ravninah. Ekipa Aston Martin, ki ji šef Red Bull Christian Horner očita, da je skopirala njihov dirkalnik, ni prav nič bližje najboljšim: Lance Stroll je bil 12., Sebastian Vettel pa 17.

Prvi trening je bil zanimiv še, ker smo videli dve novi imeni. Williams je priložnost ponudil svojemu rezervnemu vozniku Nycku de Vriesu, sicer aktualnemu prvaku formule E in nekdanjemu prvaku formule 2. Nizozemec je bil 18. V Red Bullu pa je dobil trening za učenje Estonec Juri Vips, ki pa je z več kot štirimi sekundami zaostanka osvojil zadnje, 20. mesto. Trenutno je osmi v prvenstvu formule 2. Za en trening se je v dirkalnik vrnil tudi izkušeni Robert Kubica in bil z Alfo Romeo 13.

Drugi trening ob v petek ob 17. uri.