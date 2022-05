Vse oči uprte v dirkača, ki tako težko čaka prvo zmago

Spored VN Španije:



Petek

14.00 1. trening

17.00 kvalifikacije



Sobota

13.00 2. trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja

15.00 dirka

V Melbournu in Imoli je Sainz s Ferrarijem odstopil že v prvem krogu. Foto: Reuters To je že osma sezona Carlosa Sainza mlajšega v kraljici avtomotošporta. Letos ima s Ferrarijem F1-75 prvič dirkalnik za zmage, a še naprej ostaja brez svoje prve. Tako v Melbournu kot v Imoli je odstopil že v prvem krogu in ima po petih dirkah sezone kar 51 točk zaostanka za ekipnim kolegom Charlesom Leclercom, ki je z dvema zmagama in dvema drugima mestoma vodilni v prvenstvu. Pred 14 dnevi je bil v Miamiju sicer tretji, a se je zaletel v zaščitni zid na treningu. Posledice udarca v vrat je čutil še nekaj dni in je zadnji teden doma v Madridu hodil na terapije. Sedemindvajsetletni Sainz ima sicer devet uvrstitev na zmagovalni oder. Na domači dirki v Barceloni so torej vse oči uprte vanj, da bi vendarle prvič stopil na najvišjo stopničko. Že od četrtkovega prihoda na dirkališče Sainza navijači oblegajo na vsakem koraku, a ni nikomur odrekel podpisa ali skupne fotografije. Več kot eno uro je odgovarjal tudi na novinarska vprašanja.

Edini španski zmagovalec v formuli 1

Fernando Alonso ostaja edini španski zmagovalec v 73-letni zgodovini svetovnega prvenstva. Svojo zadnjo, 32. zmago pa je dosegel prav na VN Španije leta 2013. Štiridesetletnik od lani ponovno dirka v formuli 1, letos z Alpinom še ni bil boljši kot deseti, čeprav je na treningih nekajkrat pokazal hitrost za boljši rezultat.

Doma še desetinko hitrejši

Doma je še dodatno motiviran. Foto: Guliver Image V Barceloni je Sainz doslej končal prav vse dirke, a boljši kot šesti še ni bil. V treh dneh si bo dirko v živo ogledalo 300 tisoč ljudi in to bo dalo Carlosu še dodaten motiv. "Občutek, ko dirkaš doma, ti da še dodatno desetinko. Okrog tebe so same pozitivne vibracije, dobro razpoloženje. Vsi ti želijo, da bi bil dober. In to ti da nekaj dodatnega zagona," je pred prvim petkovim treningom (14.00) razlagal Sainz. Na zadnjih dveh dirkah je bil Red Bullov dirkalnik malenkost hitrejši od Ferrarijevega, a ekipa iz Maranella je šele za VN Španije pripravila prve nadgradnje na dirkalniku. Zato tretja zmaga v sezoni oziroma peta v karieri za Leclerca ali pa prva za Sainza to nedeljo ni izključena. "Nekaj najlepšega bi bilo, da bi mi prvič uspelo na domači veliki nagradi. O tem razmišljam, o tem sanjam. Tako kot sem kot desetletni otrok sanjal, da bi postal dirkač formule 1. In se je to zgodilo. Potem sem sanjal, da bi postal voznik Ferrarija. In se je zgodilo." Pravi, da s prvo zmago sicer ni obseden, da pa ga to žene, da vsak dan trenira že od sedmih zjutraj.

Zadnjih šest zmagovalcev dirke v Barceloni:



2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Max Verstappen (Red Bull)

V Barceloni prvič zmagal Verstappen

Verstappen je prvič zmagal prav v Barceloni. To je bilo leta 2016. Foto: Reuters Če je bila VN Miamija za vse velika neznanka, pa je VN Španije na dirkališču v bližini Barcelone kot domače dvorišče, saj tu dirkajo že od leta 1991 in obenem pozimi še testirajo. To bo sicer 52. velika nagrada Španije, predtem je bila že na uličnem dirkališču v Barceloni (Pedralbes), pa na Montjuicu ter v Jarami ter Jerezu. S šestimi zmagami sta na Circuit de Catalunya najuspešnejša Michael Schumacher in Lewis Hamilton. Ob Hamiltonu so od aktivnih voznikov tudi že zmagali Alonso, Sebastian Vettel in Max Verstappen. Aktualni svetovni prvak in zmagovalec treh letošnjih dirk je z Red Bullom tu leta 2016 osvojil svojo prvo zmago. "Lahko smo še boljši. Trenutno je glavno, da delamo na vzdržljivosti materiala," pred šestim dirkaškim koncem tedna letos poudarja Nizozemec, ki bo dirkal za svojo 24. zmago v karieri. "Pričakujem, da bomo tu dobri. Moramo pa videti, kaj pripravljajo drugi. Sem pa sproščen. Sezona je dolga in vsi vemo, da gre letos tudi za razvoj dirkalnikov. Torej, korak za korakom, dirko za dirko."

Skupni seštevek pred šesto dirko sezone:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 104 točk

2. Max Verstappen (Red Bull) 85

3. Sergio Perez (Red BUll) 66

4. George Russell (Mercedes) 59

5. Carlos Sainz ml. (Ferrari) 53

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 36

7. Lando Norris (McLaren) 35

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 30



1. Ferrari 157 točk

2. Red Bull 151

3. Mercedes 95

4. McLaren 46

5. Alfa Romeo 36

6. Alpine 31