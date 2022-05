Kakšna smola za Leclerca, razbil je legendarni dirkalnik Nikija Laude #video

Monačan Charles Leclerc, zmagovalec letošnjih dirk v Bahrainu in Avstraliji ter trenutno vodilni dirkač svetovnega prvenstva formule ena je dobil priložnost sesti v legendarni Ferrarijev dirkalnik iz leta 1974, s katerim je leta 2019 umrla avstrijska dirkaška legenda Niki Lauda, odpeljala prvo sezono v moštvu Enza Ferrarija.

Ferrari Ferrari 312B3 je bil že v svojem času muhast in zahteven do dirkača, nenazadnje je prav zaradi tega "nezanesljivega in počasnega" dirkalnika danes 77-letni belgijski as Jackie Ickx – tudi udeleženec današnje zgodovinske dirke v Monte Carlu - leta 1973 jezen zapustil Ferrari, in danes je "rdeča zver" ugriznila tudi Leclerca.

V tretjem krogu ekshibicijske dirke je v ovinku Rascasse izgubil nadzor nad vozilom in treščil v zaščitno ogrado. Hitrost k sreči ni bila visoka, zato je poškodoval le zadnji del tega muzejskega vozila, a po neprijetni izkušnji priznal, da bi bilo lahko veliko huje. "Izgubil sem zavore. Pritisnil sem na pedal, pa se je pogreznil do konca. Imel sem srečo, da se je zgodilo prav v tistem trenutku, če bi se na hitrejšem delu steze, ne bi bilo dobro. Ustrašil sem se," je povedal Leclerc, ki je po trku v ogrado dirkalnik le uspel pripeljati do boksov.

