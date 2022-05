Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jamie Chadwick in formula W

Jamie Chadwick v svojem letošnjem dirkalniku formule W. Foto: Guliver Image Ob robu dirke formule 1 v Miamiju se je pretekli konec tedna začela tudi tretja sezona formule W. Gre za tekmovanje, v katerem dirkajo izključno ženske. Ustanovljeno je bilo leta 2019 z namenom, da bi v avtomotošport prišlo več žensk. Prvo sezono so imele šest dirk, letos se bo 18 voznic borilo na desetih. Za vse enake dirkalnike izdeluje italijanski konstruktor Tatuus. Poganja jih motor Alfe Romeo z 270 "konji". Gre za dirkalnike, ki so primerljivi s tistimi v formuli 3.

Prvakinja prvih dveh sezon (leta 2020 zaradi pandemije prvenstva niso izpeljali) je Britanka Jamie Chadwick. Ima 23 let in je na dozdajšnjih 16 dirkah zmagala osemkrat, torej tudi na obeh uvodnih pretekli konec tedna v Miamiju. Zadnja tri leta je tudi t. i. razvojna voznica ekipe formule 1 Williams. Priložnosti v njihovem dirkalniku sicer še ni dobila. Pričakovati je bilo, da se bo po drugem naslovu v formuli W odločila za prestop v formulo 3 ali celo formulo 2, a je ostala v ženskem prvenstvu. Zamenjala je le ekipo, saj zdaj nastopa za Janner Racing, katerega lastnica je Caitlyn Jenner. Ta se je kot Bruce Jenner v 80. manj uspešno preizkušala na dirkah v ZDA.

"Nisem imela tolikšne finančne podpore"

"Za vsakega mladega dirkača je končni cilj formula 1. Vemo, kakšna je pot do tja. Da bi dobil dober sedež v formuli 2 ali formuli 3, moraš imeti veliko več od milijona na sezono," je o svojih sanjah o dirkanju v formuli 1 Chadwickova razlagala v Eurosportovem podcastu The Breakdown. Če bi se že letos odločila za formulo 3, bi si želela konkurenčno ekipo. "Ni bilo smiselno. Nisem imela tolikšne finančne podpore, niti se nisem počutila dovolj pripravljeno. Nisem želela iti v formulo 3, da bi s slabo sezono vrgla slabo luč na voznice." Formule 1 pa vendarle še ni odpisala: "Ni nujno, da mi uspe na enak način kot drugim. V formulo 1 želim priti zaradi svojega talenta, in ne samo zato ker sem ženska."

Avtomotošport ni nogomet, kjer je dovolj že žoga, da pokažeš svoj talent. Tukaj le redki dobijo priložnost, da ga pokažejo. Izpostavljenost tekmovanj na nižji ravni je tako majhna, da je težko dobiti milijon pokroviteljskega denarja na sezono. Le redki imajo tako srečo, kot sta jo imela na primer Lewis Hamilton in Max Verstappen, ki sta ju McLaren oziroma Red Bull podpirala od malega.

Prvenstvo formule W se bo nadaljevalo konec maja z dirko v Barceloni. Nato sledijo še dirke v Silverstonu, na dirkališču Paul Ricard, pa na Hungaroringu, v Suzuki in Austinu. Konec oktobra se bo končalo z dvema dirkama v mehiški prestolnici. Vse dirke bodo torej del spremljevalnega programa formule 1.

"Pogosto slišim: 'Dobra je za dekle'"

Foto: Guliver Image Že res, da zdaj s formulo W lahko dirka več žensk, a po drugi strani je to tudi izgovor, češ saj imajo svoje tekmovanje, zakaj bi jim dali priložnost v tradicionalnih serijah. "Pogosto slišim: 'Dobra je za dekle.' Rada bi samo slišala, da sem dobra," pravi Jamie Chadwick. Ker je dvakratna prvakinja formule W in očitno na poti, da ji uspe tudi v tretje, čuti nekaj pritiska, da bi prav ona postala prva ženska v formuli 1. "Če meni ne bo uspelo, ne vem, kako lahko kateri uspe. Razen če se pojavi kakšna, ki bi imela tako finančno podporo, kot jo imajo moški."

Jamie Chadwick pravi, da je na cesti zelo slaba voznica. Imela je že nekaj nesreč, parkiranje pa ji sploh ne gre. Bila je presenečena, da je v prvem poskusu naredila vozniški izpit. Odraščala je na otoku Man, ki je najbolj poznan po legendarni motociklistični dirki. Z dirkanjem oziroma kartingom se je začela ukvarjati pri 11. letih.

Najuspešnejša voznica je bila Danica Patrick

Danica Patrick je dirkala v indycarju in Nascarju. Foto: Guliverimage/Getty Images V ZDA voznice dobivajo več priložnosti, tudi v njihovi najmočnejši dirkaški seriji indycar. Sarah Fisher je recimo na legendarni dirki 500 milj Indianapolisa nastopila devetkrat, osemkrat pa Danica Patrick. Ta ima s četrtim mestom tudi najboljšo žensko uvrstitev na dirki Indy 500. Je edina dirkačica, ki si je ustvarila zvezdniški status. V Evropi je bila pred leti še največ pozornosti deležna Susie Stoddard. Dirkala je tudi v nemškem prvenstvu turnih avtomobilov (DTM). Danes je Susie Wolff solastnica in vodja ekipe Venturi Racing v formuli E. Poročena je s Totom Wolffom, šefom Mercedesove ekipe formule 1.