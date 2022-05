Verstappen po neposrednem dvoboju z Leclercom dobil prvo VN Miamija

Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec prve VN Miamija. V neposrednem dvoboju na stezi je v devetem krogu prehitel Charlesa Leclerca (Ferrari). Na stopničkah še Carlos Sainz (Ferrari). Nizozemec je dosegel svojo 23. zmago v karieri in se s tem dosežkom izenačil z Nicom Rosbergom in Nelsonom Piquetom.

Trenutek, ko je Verstappen za zmago prehitel Leclerca. Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) je na štartu pete dirke sezone zadržal prvo mesto, a kot se je bal že po kvalifikacijah, je imel Max Verstappen (Red Bull) boljši ritem za dirko. In v devetem krogu se je na štartno-ciljni ravnini zgodil prehitevalni manever, ki je na noge dvignil razprodane tribune v Miamiju. Nizozemec je prehitel Monačana in prvega mesta ni več izpustil iz rok. Zmagal je tretjič v sezoni in osvojil 26 točk, saj je odpeljal tudi najhitrejši krog na dirki. Na zmagovalni oder sta prišla s čelado za ameriški nogomet na glavi, saj je dirkal potekala okoli stadiona Miami Dolphinsov.

Tretje mesto je osvojil Carlos Sainz ml. (Ferrari), potem ko je v zadnjih krogih odbil napade Sergia Pereza (Red Bull). Štirinajst krogov pred ciljem je na stezo zapeljal varnostni avto, potem ko je po trčenju s Pierrom Gaslyjem (Alpha Tauri) odletela pnevmatika z dirkalnika Landa Norrisa (McLaren). Takrat se je Perez odločil za dodatni postanek, a kljub novim in mehkejšim pnevmatikam prvih treh v zadnjih enajstih krogih ni mogel ogroziti.

Ko je Leclerc izgubil prvo mesto, Verstappna v drugi polovici dirke ni več mogel ogroziti. Foto: Reuters

Sta pa varnostni avto za svoj pozen postanek (začela sta na trdih pnevmatikah) izkoristila George Russell (Mercedes) in Esteban Ocon (Alpine). Britanec je z 12. mesta tako prišel na končno peto. Ob koncu je prehitel tudi Lerwisa Hamiltona (Mercedes). Francoz pa je z zadnjega mesta napredoval vse do osmega. Razočaranje pa na koncu za Micka Schumacherja (Haas). Nasmihali sta se mu prvi točki, a je tri kroge pred karirasto zastavo trčil v Sebastiana Vettla (Aston Martin) in Nemca sta ostala brez točk.

VN Miamija:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +3,7

3. Carlos Sainz (Ferrari) +8,2

4. Sergio Perez (Red Bull) +10,6

5. George Russell (Mercedes) +18,5

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +21,3

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +25,1

8. Esteban Ocon (Alpine) +28,3

9. Fernando Alonso (Alpine) +32,1

10. Alex Albon (Williams) +32,3

11. Daniel Ricciardo (McLaren) +35,9

12. Lance Stroll (Aston Martin) +37,0

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +40,1

14. Nicholas Latifi (Williams) +49,9

15. Mick Schumacher (Haas) +1:13,3

Odstop: Kevin Magnussen (Haas), Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren), Guanju Džov (Alfa Romeo)



Skupni seštevek (5/20):



1. Charles Leclerc 104 točke

2. Max Verstappen 85

3. Sergio Perez 66

4. George Russell 59

5. Carlos Sainz 53

6. Lewis Hamilton 36

7. Lando Norris 36

8. Valtteri Bottas 30



1. Ferrari 157 točk

2. Red Bull 151

3. Mercedes 95

4. McLaren 46

5. Alfa Romeo 31

23. zmaga v karieri. Pred polnimi tribunami v Miamiju. Povprečna cena vstopnice 2.000 evrov. Foto: Reuters

Na dirki športni velikani in zvezde šovbiznisa

Športnih in hollywoodskih zvezd na dirki v Miamiju ne manjka. Ashtona Kutcherja, Davida Beckhama, Dwyana Wada, Tonyja Parkerja, Pharrella Williamsa, teniški sestri Williams, Michaela Jordana, Toma Bradyja in še številne druge slavne smo opazili v boksih in ob štartni vrsti. Beckham je v boksih brcal nogometno žogo z Leclercom, za katerega navija Parker. Večina vendarle pesti stiska za Hamiltona.

Sporting royalty right here. 👑🔥 pic.twitter.com/b6DTWuWGCA — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 8, 2022

23. zmaga v karieri za Maxa Verstappna. Odločil je 9. krog, ko je prehitel Leclerca. Monačan drugi. Tretji je ostal Sainz. Perezu napad v zaključku ni uspel.



Zadnji krog: Verstappen pelje proti tretji zmagi v sezoni, s katero se bo približal v seštevku vodilnemu Leclercu.



Še 2 kroga: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Bottas, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Albon.



Še 3 krogi: Mick Schumacher je trčil v Vettla. Oba sta lahko nadaljevala. Pa je Mick izgubil prve točke.



Še 5 krogov: Agresiven manever Pereza. Mimo Sainza. A Mehičan je bil prepozen na zaviranju. Sainz ostaja tretji.



Še 7 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Bottas, 8. Alonso, 9. Schumacher, 10. Ocon.



Še 8. krogov: Napaka Bottasa, mimo njega tako Hamilton kot Russell.



Še 11 krogov: Leteči štart. Perez že napada Sainza.



Še 12 krogov (varnostni avto): Perez, Russell in Ocon bodo zdaj zelo nevarni - hitrejši z novimi in mehkejšimi pnevmatikami.



Še 14 krogov (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Alonso, 9. Schumacher, 10. Ocon.



42. krog: Perez se je odločil za drugi postanek. Izbral je hitrejše rdeče pnevmatike in bo lahko napadel Ferrarija pred sabo.



41. krog: Prva nesreča na dirki. Norris se je z gumami zataknil z Gaslyjem in z McLarna je odletela guma. Vrtenje, ni pa trčil v zid. Varnostni avto. Russell in Ocon na prvi postanek.



40. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Russell (brez postanka), 6. Bottas, 7. Hamilton, 8. Ocon (Brez postanka), 9. Alonso, 10. Stroll.



33. krog: Leclerc zaostaja sedem sekund, brez odgovora za Verstappna.



30. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Russell (brez postanka), 6. Bottas, 7. Hamilton, 8. Ricciardo (brez postanka), 9. Ocon (brez postanka), 10. Gasly.



28. krog: Po Verstappnu na postanek še Sainz in Perez. Težave pri Ferrariju. Dve sekundi izgube, a ostaja pred Mehičanom.



25. krog: Sredi dirke prvi postanek za Leclerca. Prvi od prvih šestih v boksih.



22. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Ricciardo, 9. Ocon, 10. Gasly.



18. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Norris, 9. Ricciardo, 10. Ocon.



17. krog: Alonso in Gasly že v boksih, prvih šest še brez postanka.



15. krog: Na Ferrariju gume ne delujejo tako dobro kot na Red Bullu in Leclerc ima že tri sekunde zaostanka.



13. krog: Verstappen si je privozil 1,6 sekunde prednosti. Leclerc nima odgovora. Medtem Russell samo 13.



12. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Alonso, 9. Norris, 10. Schumacher.



9. krog: Na štartno-ciljni ravnini Verstappen prehiteva Leclerca. Sprememba v vodstvu. Publika nori od navdušenja.



8. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Alonso, 9. Norris, 10. Schumacher.



6. krog: Hamilton zdaj na štartno-ciljni ravnini prehiteva še Gaslyja.



3. krog: Hamilton za sedmo mesto prehiteva Alonsa. Vodilni Leclerc ima 1,4 sekunde prednosti pred Verstappnom.



2. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Gasly, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Norris, 10. Cunoda.



Štart! Leclerc je zadržal prvo mesto. Verstappen na drugo mesto pred Sainza. Hamilton je izgubil dve mesti. Alonso že sedmi.



Krog za ogrevanje!



Še 20 minut do štarta. Vse je nared za prvo dirko v Miamiju. Na prizorišču je ogromno slavnih iz sveta športa in šovbiznisa. Večina navija za Lewisa Hamiltona. Uro pred štartom je padlo nekaj kapelj dežja. Ferrarija v prvi vrsti, Red Bulla v drugi.