Največja vseh časov na golfu: 14 naslovov na eni fotografiji

Najuspešnejša športnika vseh časov vsak v svojem športu (v formuli 1 in ameriškem nogometu) Lewis Hamilton in Tom Brady sta v Miamiju igrala na dobrodelnem turnirju golfa. Dnevi pred premierno VN Miamija so tudi za preostale dirkače minili sproščeno na različnih športnih prizoriščih na Floridi.

Hamilton je golf igral prvič po treh letih. Foto: Reuters Vozniki formule 1 so dneve pred petkovim začetkom VN Miamija izkoristili za različne dejavnosti na Floridi. Največ zanimanja je požel Lewis Hamilton, saj je nastopil na dobrodelnem golfu v Miami Beach Golf Clubu. Razlog: igral je skupaj s Tomom Bradyjem. Če ima Hamilton rekordnih sedem naslovov prvaka in 103 zmage v formuli 1, pa ima Brady sedem šampionskih prstanov v ligi NFL in pet lovorik MVP Super Bowla. Američani tako obema pravijo GOAT (greatest of all time), največji vseh časov. "Štirinajst svetovnih lovorik v tej objavi," je veličino dogodka v svoji objavi na Instagramu poudaril Hamilton. Fotografije kažejo, da sta se na golfu zabavala, imela zanimiv pogovor in drug drugemu izkazala veliko spoštovanje.

Brady bo pri 44 letih še naprej igral v ligi NFL. Foto: Reuters Hamilton je golf igral prvič po treh letih in mu ni šlo najbolje. Pravi, da se bo raje držal dirkaškega volana. Sezona 2022 za britanskega dirkača sicer za zdaj ni najbolj uspešna. Z Mercedesovim dirkalnikom je daleč od zmag. Po uvodnih štirih dirkah je z 28 točkami sedmi v prvenstvu oziroma 58 točk za vodilnim Charlesom Leclercem. Brady je pri 44 letih po zadnji sezoni lige NFL napovedal slovo od aktivnega igranja, a si po 40 dneh premislil. Ameriški podajalec se tako jeseni vrača in bo odigral že svojo 23. sezono v ligi ameriškega nogometa oziroma tretjo za Tampo Bay Buccaneers.

Can we come to dinner too? 👀🤝pic.twitter.com/Wu9Lv8YbWA — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 6, 2022

Verstappen na bejzbolu, Russell na košarki

Verstappen je vrgel prvo žogo na tekmi tekmi Miami Marlins. Foto: Reuters

Russell z dekletom na tekmi lige NBA Foto: Reuters Aktualni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen se je medtem spoznaval s še bolj ameriškim športom - bejzbolom. Vrgel je prvo žogo na tekmi med moštvoma Miami Marlins in Arizona Diamondbacks, nato pa sta si s z ekipnim kolegom iz Red Bulla Sergiem Perezom ogledala tekmo profesionalne lige MLB. Na košarkarski tekmi lige NBA pa je bil s svojim dekletom drugi voznik Mercedesa George Russell. Gledal je Miami Heat, ki v drugem krogu končnice lige NBA vodi z 2:0 v zmagah proti Phialadelphii 76ers.

Vse pripravljeno za začetek prve VN Miamija

Kot v Monte Carlu? Lažna marina sredi proge za VN Miamija. Foto: Reuters

Medtem je novo dirkališče, pravzaprav začasno dirkališče ob stadionu Hard Rock, pripravljeno za premierno dirko formule 1 v Miamiju. Prvi trening bo v petek ob 20.30 po srednjeevropskem času. Največ začudenih pogledov ob prihodu na prizorišče je bilo od lažni marini. V enem od zavojev so namreč beton prepleskali v turkizno modro, kot da gre za marino. In tja postavili še luksuzne jahte. Vse za atraktivne fotografije. Da bi bila VN Miamija podobna prestižni klasiki formule 1, VN Monaka.

Spored VN Miamija:



Petek:

20.30 1. trening

23.30 2. trening



Sobota:

19.00 3. trening

22.00 kvalifikacije



Nedelja:

21.30 dirka