Miami novi Monako? Slavni in bogati, vrtoglave cene in lažna marina.

Povprečna cena vstopnice je dva tisoč evrov. Prihajajo lepi, slavni in bogati. Marina s turkizno vodo in jahtami. Formula 1 ta konec tedna prihaja v Miami, kjer bo dirka prvič. Zaradi vsega naštetega pravijo, da bo to novi Monte Carlo.

Pravijo, da za novo dirko formule 1 že dolgo ni veljalo toliko zanimanja kot zdaj za VN Miamija. Ta bo prvič ta konec tedna na začasnem dirkališču, speljanem po parkirišču in cestah okoli stadiona Hard Rock, ki je dom Miami Dolphins. Formula 1 zaradi dokumentarne serije Drive to Survive doživlja pravi bum v ZDA in zato vlada tako navdušenje nad prihodom na Florido. Naslednje leto bodo Združene države dobile še tretjo dirko, in sicer v Las Vegasu, kjer bodo dirkali tudi po Stripu.

V nedeljo na dirki organizator pričakuje polne tribune. To pomeni 80 tisoč ljudi. Cene vstopnic so visoke. Najcenejša za vse tri dni stane 205 evrov, najdražja pa 24 tisoč evrov. Povprečna cena je dva tisoč evrov. Za takšno ceno dobite sedež v zgornjih vrstah glavne tribune v prvem zavoju. Cene so po vsem Miamiju dvignili tudi hotelirji in gostinci. V restavraciji Carbone v Miami Beachu z razgledom na mesto in obalo sprejemajo rezervacije za večerjo po tri tisoč evrov na osebo. Tako se že govori, da bo Miami postal novi Monako. V Monte Carlu so sicer cene namestitev in večerij ob dirkaškem koncu tedna še višje. Najdražja suita Churchill v hotelu De Paris stane več kot 100 tisoč evrov na noč.

Podobno kot v Monte Carlu se bodo tudi na dirko v Miami prišli pokazat številni slavni in bogati. Prihod so že napovedali LeBron James, Michael Jordan, Dan Marino, David Beckham, Serena in Venus Williams, Pharrell Williams, Wyclef Jean in še bi lahko naštevali. Pa tudi nekdanja najboljša alpska smučarka na svetu Lindsey Vonn, danes poslovna ženska, kot je zapisala na svojem profilu na Instagramu: "Veliko trdega dela, a nagrada konec tedna z dirko formule 1. Komaj čakam."

Hitro dirkališče, ki je za vse velika neznanka

Dirkališče so dokončali šele nedavno, tako ga dirkači niti v simulatorju niso mogli zares preizkusiti in spoznati. Petkova treninga bosta pravi skok v neznano (prvi ob 20.30). Steza ima 19 zavojev. Krog je dolg 5,4 kilometra. Enajsti in 17. zavoj naj bi omogočala največ prehitevanj. Zadnji sledi najdaljši ravnini. Ta je dolga kar 1,3 kilometra. Proga ima tri dolge ravnine, na vseh bo mogoča uporaba sistema DRS.

Jasno je, da je proga zelo hitra. Najvišja končna hitrost naj bi bila 320 kilometrov na uro, povprečna pa 223 kilometrov na uro. S polnim plinom bodo dirkali 58 odstotkov dolžine kroga. Hitrejša naj bi bila le ulična steza v Džidi, kjer je bila letos drugič na sporedu VN Savdske Arabije. Štart dirke bo v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem času.

Pa še ena zanimivost, pravzaprav bizarnost. Zaradi nasprotovanja lokalne skupnosti proge niso smeli speljati do marine. Pa so naredili kar umetno. Turkizna voda je samo prepleskan beton, resnične niso niti luksuzne jahte.