Leclerc: Bil sem pohlepen. Hamilton: Konec je!

Trije največji poraženci dirke v Imoli so brez dvoma oba dirkača Ferrarija, Charles Leclerc ter Carlos Sainz, in sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Iskreno so opisali razplet VN Emilije - Romanje.

Vodilni v prvenstvu formule 1 Charles Leclerc (Ferrari), ki je na prvih treh dirkah dvakrat zmagal in bil enkrat drugi, v Imoli ni bil konkurenčen dirkačema Red Bulla za zmago. A lahko bi osvojil vsaj tretje mesto in tako nekoliko poplačal tisočim tifosov, ki so ga spodbujali s tribun dirkališča Dino & Enzo Ferrari. A je v zaključku dirke, v želji, da bi ujel in prehitel vsaj Sergia Pereza, pregrobo zapeljal čez visok robnik v zgornji šikani in se zavrtel. Po dodatnem postanku za menjavo prednjega krilca je dirko končal na šestem mestu. Zdaj ima samo še 27 točk prednosti pred Maxom Verstappnom, ki je dobil tako sobotno šprintersko dirko kot nedeljsko glavno. In odpeljal še najhitrejši krog. Osvojil je kar 34 točk.

"Velika škoda. To se mi ne bi smelo zgoditi. Tretje mesto je bilo največ, kar bi lahko dosegel. Za več nisem imel hitrosti. Bil sem preveč pohlepen in sem plačal ceno. Tako sem izgubil sedem točk," je bil v izjavi po četrti dirki sezone iskren Leclerc. "To je velika škoda, saj bo teh sedem točk ob koncu prvenstva zelo pomembnih. To se mi ne sme več zgoditi." Monačan pričakuje, da bosta Ferrari in Red Bull tudi na naslednjih dirkah podobno hitra, le da bo na nekaterih progah malo hitrejši en dirkalnik, na drugih pa drug.

Šesto mesto je najslabša uvrstitev sezone za Monačana, saj na prvih treh dirkah ni bil slabši kot drugi. Foto: Reuters

Drugi zaporedni odstop Sainza

Carlos Sainz je odstopil že v prvem zavoju dirke. Foto: Reuters Še na drugi dirki zapored pa je odstopil Carlos Sainz mlajši. Če je bil v Avstraliji za odstop v drugem krogu kriv sam, ga je tokrat v vrtenje in peščeno izletno območje v prvem zavoju dirke potisnil Daniel Ricciardo (McLaren). "Na notranji liniji sem Danielu pustil dovolj prostora, a se je odločil, da zapelje čez robnik in pri tem me je zadel. Velika smola. Ničesar nisem mogel narediti. To težko preneseš, še posebej, ker je šlo za našo domačo dirko." Španec ima dirkalnik za zmage, a po štirih dirkah le 38 točk (eno drugo in eno tretje mesto) oziroma 48 manj od Leclerca v enakem dirkalniku.

Hamilton: V prvenstvu nimam več možnosti. Zagotovo.

Predajo v boju za prvaka pa je že po četrti od 22 dirk podpisal sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Lani je bil samo na treh dirkah slabši kot peti, letos že dvakrat. Tokrat brez kakršnihkoli možnosti za točke. Bil je zgolj 13. V skupnem seštevku je sedmi, 58 točk za vodilnim Leclercem. Zaostanek resda ni tolikšen, a Mercedes je vsaj sekundo na krog počasnejši od Ferrarija in Red Bulla.

Hamilton je zaostal za cel krog. Foto: Reuters "V prvenstvu nimam več možnosti. Zagotovo. O tem sploh ni dvoma. A še naprej bom trdo delal, da se nekako spravimo nazaj," je gotovo s težkim srcem priznal po dirki v Imoli, ki jo je predlani dobil. "Konec tedna za pozabo." Šef Toto Wolff se mu je opravičil kar po radijski zvezi, takoj po dirki: "Oprosti, ker si moral to danes voziti. Vem, da je dirkalnik nevozen. Gremo naprej, a to je bila res grozljiva dirka."

Je pa zanimivo, da uspe veliko več iz Mercedesa W13 izvleči Georgeu Russllu. Bil je četrti. S prvih treh dirk pa ima še tretje, četrto in peto mesto. Če je Hamilton za zmagovalcem zaostal celoten krog, je Russell 40 sekund. Še vedno veliko, a vseeno mnogo manj. "Vsaj George je osvojil nekaj točk za ekipo. Moje opravičilo vsem, da jih nisem tudi jaz," je poražen sklenil Hamilton, ki je v vsaki od svojih 16 sezon v formuli 1 zmagal vsaj enkrat. Letos bo ta naloga težja. Je pa res, da Mercedes v kratkem napoveduje veliko spremembo na dirkalniku.