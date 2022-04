Medtem ko je Max Verstappen ekipi Red Bull v Imoli pridirkal 75. najboljši štartni položaj, je najuspešnejša ekipa zadnjih let Mercedes na kvalifikacijah ostala brez prve deseterice. George Russell je bil 11., Lewis Hamilton pa 13. Na srebrni puščici je bilo kar nekaj novosti. Nadejali so, da bodo vsaj nekoliko ublažili poskakovanje dirkalnika na ravninah, a očitno neuspešno.

Hamilton je na petkovih kvalifikacijah zaostal za Russellom. Foto: Reuters "Niso bile dobre kvalifikacije. Jasno je, da smo razočarani. Sem smo prišli kar optimistični. Vsi v tovarni trdo delajo, pa se stvari ne izidejo. Razočarani smo. Celotna ekipa je danes opravila pod svojimi sposobnostmi," je bil iskren sedemkratni svetovni prvak. Točke se na sobotni šprinterski dirki delijo za prvih osem mest. Načrt Mercedesa je, da dobijo vsaj nekaj mest, da bodo imeli na nedeljski dirki, ko se dirka za izdatnejše število točk, vendarle boljše izhodišče.

Hamilton je imel po kvalifikacijah zelo razgret pogovor s šefom ekipe Totom Wolffom. To so ujele tudi kamere. "To je interna stvar," je dogodek komentiral Hamilton. Zmagovalec 103 dirk se s takšnimi dosežki gotovo težko sprijazni, vendarle je v vsaki svoji sezoni v formuli 1 dosegel vsaj eno zmago. Trenutno se zdijo te zanj zelo daleč.

Russell: Ne bom poskušal biti vodja ekipa

Russell vlogo kapetana v Mercedesu prepušča Hamiltonu. Foto: Reuters Obenem je bil še drugič v sezoni na kvalifikacijah boljši njegov novi ekipni tekmec, 13-let mlajši Russell. Ta je na uvodnih treh dirkah osvojil 37 točk in je ob težavah Red Bulla ter Carlosa Sainza celo drugi v skupnem seštevku. Medtem ima Hamilton na petem mestu samo 28 točk. Tako se že pojavljajo vprašanja, ali bo prišlo do napetosti med njima, če bo mlajši Britanec premagoval najuspešnejšega voznika vseh časov.

Russell je v pogovoru za Sky Sports dejal, da sam ne cilja na vlogo prvega dirkača. "Pri Mercedesu ni prvega in drugega dirkača. Seveda ima vsak voznik v mislih, da bi bil rad prvi. A pri nama z Lewisom tega ni, saj je on tukaj že tako dolgo, sam pa sem novinec v ekipi. Ne bom poskušal biti vodja ekipe, ko pa imam ob sebi najboljšega voznika vseh časov, ki je v ekipi že 10 let. On je nekakšen kapetan ekipe in tako je tudi prav," vsakršne govorice o napetosti odločno zavrača Russell.