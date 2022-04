Navija za Arsenal, kupuje pa Chelsea

Četrtkovo razkritje angleškega Skya, da bosta nekdanja številka 1 svetovnega tenisa Serena Williams in sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton vložila vsak po deset milijonov funtov (skoraj 12 milijonov evrov) kot del konzorcija milijonarja Martina Broughtona v morebiten nakup nogometnega kluba Chelsea, je vzbudilo nemalo presenečenja. Ne toliko zaradi Williamsove, ki ima s solastništvom klubov že nekaj izkušenj, med drugim je delničarka Miami Dolphins, temveč zaradi Hamiltonove odločitve, da bi se vključil v prav ta angleški klub. Dirkač formule 1 je namreč, pozor, navijač Arsenala. Arsenal in Chelsea pa sta velika rivala, navijači teh dveh klubov se ne marajo preveč.

Verstappen in Hamilton sta se lani do zadnje dirke borila za naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliver Image Hamiltona si je zaradi tega privoščil tudi njegov lanski tekmec za naslov svetovnega prvaka Max Verstappen. "Sam sem navijač PSV in ne bi nikoli kupil Ajaxa. Mislil sem, da je navijač Arsenala!? Če se navijač Arsenala odloči za kaj takega, je to zelo zanimivo. No, vsak lahko počne s svojim denarjem, kar hoče. Bomo videli, kaj se bo zgodilo." Nizozemski dirkač dodaja, da bi se sam takšnega projekta lotil na drugačen način. "Če bi jaz kupil nogometni klub, bi želel biti stoodstotni lastnik, da bi sam sprejemal odločitve. Ne bi imel samo manjšinskega deleža."

Od šestega leta navijač Arsenala

BREAKING! @LewisHamilton confirms his interest in being a part of Sir Martin Broughton's consortium seeking to buy Chelsea Football Club 👇pic.twitter.com/DA7ezTCC4f — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 22, 2022

"Nogometni navijač sem od malega. Nogomet sem igral od četrtega do 17. leta. Vedno sem bil del šolskih ekip," je na petkovi novinarski konferenci pred začetkom VN Emilije - Romanje v Imoli dejal Hamilton. In potrdil, da je res pripravljen vložiti denar v nakup Chelseaja. "V soseski smo igrali nogomet. Res sem se želel vključiti. Bil sem edini temnopolti. Vsak je navijal za drug klub. Sam sem pogosto menjal drese. Ko sem enkrat prišel domov, me je sestra udarila po rami, češ da moram navijati za Arsenal. Ko sem imel pet ali šest let, sem tako postal navijač Arsenala. Moj stric Terry pa je velik navijač Chelseaja. Z njim sem bil na veliko tekmah. Gledala sva Arsenal in Chelsea. Predvsem sem športni navdušenec. Nogomet je največji šport na svetu, Chelsea pa je eden največjih in najuspešnejših klubov na svetu. Ko sem slišal novico, da se prodaja, sem si rekel: 'To je priložnost, da postanem del nečesa takega.'"