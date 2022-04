S formulo 1 dirkal iz New Yorka v Miami #video

Formula 1. maja prihaja v Miami. Sergio Perez je tam že dirkal, ko so snemali film Race to Miami.

Formula 1. maja prihaja v Miami. Sergio Perez je tam že dirkal, ko so snemali film Race to Miami. Foto: Red Bull Content Pool

Osmega maja bo prvič na sporedu dirka formule 1 v Miamiju, na začasnem dirkališču okoli nogometnega stadiona. Del promocije dogodka je tudi film Race to Miami, ki ga je izdal Red Bull s svojo ekipo formule 1. Zabavna zgodba s Sergiem Perezom v glavni vlogi in dirkanje med newyorškimi stolpnicami in pod vročim floridskim soncem.

Perez z dirkalnikom formule 1 v newyorški kitajski četrti Foto: Red Bull Content Pool Formula 1 se z novimi ameriškimi promotorji trudi za širitev baze gledalcev v Severni Ameriki. Netflixova serija Drive to Survive je prav v ZDA najbolj uspešna. Naslednji korak je več dirk v Združenih državah. VN ZDA v Austinu se je v preteklih sezonah dobro prijela, letos na koledar prihaja še VN Miamija, naslednjo sezono pa še VN Las Vegasa. In do premierne dirke v Miamiju sta samo še dobra dva tedna. Pri promociji sodelujejo tudi ekipe. Red Bullov medijski oddelek je izdal desetminutni film Race to Miami (Dirka v Miami), v katerem so v glavni vlogi Sergio Perez, njegov stari dirkalnik RB7 in šef ekipe Christian Horner.

Zabavna zgodba se začne v New Yorku, kjer Perez v telefonskem pogovoru Hornerja napačno razume, da mora priti v Miami že danes ("today"), ne maja ("in may"). Tako se Mehičan odpravi na 11-urno dirko z Manhattna do Miamija.

Dirkanje po ulicah New Yorka in tamkajšnji kitajski četrti, kjer dobi parkirno kazen, pa srečanje z aligatorjem v Evergladesu, v Miamiju se zapelje skozi Malo Havano, pravo smer mu pokaže zvezdnik ameriškega nogometa Byron Jones. Seveda pride na prizorišče dirke pred stadion Hard Rock prezgodaj, saj je to nekaj tednov pred dirko še gradbišče. In parkira kar na zelenici stadiona za ameriški nogomet.

V narodnem parku Everglades na Floridi, znanem po aligatorjih in močvirju Foto: Red Bull Content Pool

Miami pred tremi tedni. Danes je dirkališče že 95-odstotno pripravljeno. Foto: Reuters Dirkališče Miami International bo zgolj začasen objekt, saj bodo stezo speljali na parkirišču okoli stadiona in na bližnjih cestah. Pet kilometrov in pol dolg krog bo imel 19 zavojev, pričakujejo pa povprečno hitrost 223 kilometrov na uro. Ameriški nepremičninski veljak Stephen Ross, sicer lastnik ekipe Miami Dolphins, si je več let prizadeval za to, da bi dobil dirko formule 1. Osmega maja se mu bo želja izpolnila.

Zaradi organizacije dirke v predmestju Miami Gardens so sicer lokalni prebivalci vložili tožbo na sodišče, češ, da jih bo motil hrup. Dirkalniki formule 1 naj bi po njihovem mnenju povzročali za 97 decibelov hrupa, kar je primerljivo z motorno žago. Sodnik Alan Fine naj bi razsodil še ta teden.

Pred VN Miamija, peto dirko letošnjega prvenstva formule 1, sledi še VN Emilije Romanje na klasičnem dirkališču Enzo in Dino Ferrari v Imoli, ki bo ta konec tedna.