Kakšna primerjava: Leclerc kanibal kot nekoč Schumacher

Dve zmagi in eno drugo mesto. Tako je sezono formule 1 odprl Charles Leclerc. Nekdanji dirkač David Coulthard je tako Monačana primerjal kar z Michaelom Schumacherjem, ki je s Ferrarijem dominiral med letoma 2000 in 2004.

Charles Leclerc s Ferrarijem zmaguje. Pravzaprav dominira, meni David Coulhard. Dobil je VN Bahrajna, bil drugi na VN Savdske Arabije, na VN Avstralije pa dosegel celo dirkaški grand slam: prvi štartni položaj, najhitrejši krog na dirki, vodstvo od štarta do cilja in seveda zmago. V seštevku ima tako 34 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Georgeem Russllom (Mercedes) in že 46 pred branilcem naslova Maxom Verstappnom (Red Bull). Da bi govorili o naslovu prvaka, je seveda še prezgodaj, a Leclercov začetek sezone res spominja na leta premoči Michaela Schumacherja.

David Coulthard danes dirke spremlja kot analitik na kanalu Chanell 4. Foto: Guliver Image Coulthard že ve, saj je takrat dirkal z McLaren Mercedesom in se bojeval z dirkaškim kanibalom, kakršen je bil pred dvema desetletjema na vrhuncu svoje kariere Schumacher v Ferrariju. V sezoni 2001 je Škot zaostal samo za legendarnim Nemcem. "Klanjam se pred Charlesom, saj trenutno kaže premoč, ki me spominja na Schumacherja. Leclerc dominira, kot je nekoč Michael. Ni pa samo odličen dirkač, ki je v vrhunski formi, je tudi dober človek."

Schumacher je v sezonah 2000 in 2004 zmagal na vseh prvih treh dirkah, v sezoni 2001 je dobil dve dirki in bil na tretji drugi, leta 2002 pa je bil ob dveh zmagal enkrat še tretji.

Pohvalil tudi Binotta, dregnil Sainza

Leclerc ima s prvih treh dirk dve zmagi in drugo mesto, Sainz pa drugo mesto, tretje mesto in odstop. Foto: Reuters Nekdanji podprvak formule 1 ima pohvalne besede tudi za šefa Ferrarijeve ekipe Mattio Binotta, ki je ekipo iz Maranella po dveh povprečnih sezonah (bili so šesti in tretji v seštevku konstruktorjev) povedel nazaj na sam vrh. "Mattia je bil v preteklih dveh letih vedno miren, kar je bilo zagotovo zelo težko. Pod njegovim vodenjem so v Ferrariju zavihali rokave in imajo zdaj najboljši dirkalnik," je Coulthard poudaril na britanski televiziji Channel 4.

Ob tem je dregnil še drugega voznika Ferrarija Carlosa Sainza mlajšega, ki je po odstopu v Melbournu že 38 točk za ekipnim kolegom. "Mora pokazati več. Tvoj ekipni kolega je vedno tvoj prvi tekmec. Trenutno ima Carlos dirkalnik za zmago." Coulhard ve, kako težko je, ko te ta premaga, saj je sam v tistem obdobju pogosto končal za Miko Häkkinenom.