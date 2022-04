Ferrari boljši kot lani Mercedes: "Vsekakor sem presenečen"

Po uvodnih treh dirkah na Srednjem vzhodu in v Avstraliji se prvenstvo formule 1 naslednji konec tedna nadaljuje v naši bližini, v Italiji. In na VN Emilije Romanje na kultnem dirkališču Enzo & Dino Ferrari v Imoli kot številka 1 prihaja prav ponos Italije, Ferrari. V seštevku konstruktorjev ima 39 točk prednosti pred Mercedesom in 49 pred najresnejšim tekmecem s prvih dirk Red Bullom. Imajo dve zmagi, dve drugi mesti in eno tretje oziroma že 104 točke. Lani so jih imeli po treh dirkah 42 (Mercedes pa 101). Če ne bi Carlos Sainz v Melbournu odstopil, bi jih imeli še več. V točkovanju voznikov ima vodilni Charles Leclerc (Ferrrari) kar 46 točk več od Maxa Verstappna (Red Bull). V ekipi iz Maranella tako dobrega začetka prvenstva niso pričakovali niti sami.

Skupni seštevek po tretji dirki:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 71

2. George Russell (Mercedes) 37

3. Carlos Sainz (Ferrari) 33

4. Sergio Perez (Red Bull) 30

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 28

6. Max Verstappen (Red Bull) 25



1. Ferrari 104

2. Merceds 65

3. Red Bull 55

Charles Leclerc Foto: Reuters "Da, vsekakor sem presenečen," priznava šef Ferrarijeve ekipe formule 1, Mattia Binotto. "Trdo smo delali in si že lani za prioriteto izbrali sezono 2022. Vedel sem, da smo dobra ekipa in bomo boljši kot v preteklih sezonah. Želel sem si konkurenčen dirkalnik za začetek sezone. Na zimskih testiranjih smo videli, da je dirkalnik res konkurenčen. Nisem pa pričakoval tako uspešnega začetka. Mislim pa, da je razlika med nami in našimi tekmeci zelo majhna, in to smo na teh dirkah tudi videli." Če ne bi imel Red Bull toliko težav s pogonskim sklopom oziroma črpalko za gorivo (trije odstopi), bi jim bil zagotovo mnogo bližje. Vendarle je Verstappen zmagal na VN Savdske Arabije. Še Red Bullova primerjava z začetkom lanske sezone: lani so imeli po treh dirkah 83 točk (letos 55), Verstappen 61 (letos samo 25). Prav zato je bila za Ferrari vzdržljivost materiala pri načrtovanju novega dirkalnika na prvem mestu. "Če želiš biti prvi, moraš najprej končati dirko. Vzdržljivost je torej ključni dejavnik. To je bila naša prioriteta. Ali bo to odločalo ob koncu sezone? Zagotovo bo."

Horner: "Ferrari je bil v svoji ligi"

Mrka obraza Christiana Hornerja in Maxa Verstappna Foto: Reuters "To je nesprejemljivo," je po drugem odstopu negodoval Verstappen. Njegov šef Christian Horner frustracije zdajšnjega prvaka povsem razume. "Smo frustrirani in obupani. Kot je že dejal Max. Niti pa nismo bili dovolj hitri za Leclerca. Ferrari je bil v svoji ligi." Lani je v Imoli zmagal prav nizozemski dirkač. S prednostjo 22 sekund. "Sezona je še dolga. Sicer imamo hiter in konkurenčen dirkalnik. Ampak moramo pa čim prej rešiti te težave."

Ferrari za prvo dirko v Evropi večjih izboljšav na dirkalniku še ne napoveduje. Bi se pa radi čim prej znebili delfinjenja oziroma poskakovanja na dolgih ravninah. To sicer pri njih ni tako velika težava kot na primer pri Mercedesu. "Kar zadeva nadgradnje na dirkalniku, pridejo večje malo pozneje v sezoni," je še dejal Binotto.