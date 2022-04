Ferrari kot pred desetletjem, Verstappen: "To je nesprejemljivo!"

Dirkač Ferrarija že 10 let ni imel tolikšne prednosti v prvenstvu formule 1, kot jo ima po tretji dirki letošnjega Charles Leclerc. Aktualni prvak Max Verstappen po drugem odstopu zaostaja že 46 točk in zato pravi: "To je nesprejemljivo."

Charles Leclerc Foto: Guliver Image VN Avstralije, tretja dirka sezone formule 1, je imela več kot le enega zmagovalca, pa tudi poraženca. Charles Leclerc (Ferrari) je bil pravzaprav zgolj v enem zavoju pod pritiskom Maxa Verstappna (Red Bull), sicer je dosegel svojo najlažjo zmago v karieri. Kot je dejal sam: "Prvič sem lahko nadzoroval svojo prednost." Po dveh zmagah in enem drugem mestu se zdaj že lahko spogleduje z bitko za naslov prvaka. Po vsega treh dirkah ima kar 34 točk prednosti pred prvim zasledovalcem in to je George Russell (Mercedes) v za zmage nekonkurenčni srebrni puščici. "Imamo zelo hiter in zanesljiv dirkalnik. Če bo šlo tako naprej, se bomo res lahko spogledovali z naslovom."

Charles Leclerc je dosegel tako imenovani dirkaški grand slam: zmaga, najboljši štartni položaj, najhitrejši krog na dirki in vodstvo od štarta do cilja. To je s Ferrarijem nazadnje uspelo Fernandu Alonsu leta 2010. Že deset let pa ni noben Ferrarijev voznik v prvenstvu vodil za več kot 25 točk (Alonso leta 2012, a ni osvojil naslova prvaka). Prednosti 34 točk v celotnem lanskem prvenstvu ni imel noben dirkač.

Russell: To je noro!

George Russell Foto: Guliver Image In prav Russell in njegov Mercedes sta prav tako med "zmagovalci" tretje dirke oziroma uvoda v sezono. Bil je tretji, prvič z Mercedesom na stopničkah. Pa je Mercedes vsaj sekundo na krog počasnejši od Ferrarija in Red Bulla. "Ta konec tedna smo imeli peti najhitrejši dirkalnik, za Red Bullom in Ferrarijem, pa tudi za McLarnom in Alpinom. Pa smo na stopničkah in na drugem mestu v prvenstvu. To je noro!" je bil nad razpletom kar nekoliko šokiran Russell. "Imel sem nekaj sreče s postankom ob varnostnem avtomobili, a tudi to je del športa." Tako je prehitel ekipnega kolega Lewisa Hamiltona, ki je tako končal na četrto mestu.

Zadovoljni so lahko še v McLarnu. Na prvih dveh dirkah so bili hitrejši le od Williamsa, tokrat pa peto mesto Landa Norrisa in šesto Daniela Ricciarda. "Sprejmemo! Tako najlažje povzamem dirko. Po Bahrajnu sem bil optimističen, saj sem vedel, da lahko spreobrnemo potek sezone. Nisem si pa mislim, da se bo to zgodilo tako hitro," je z nasmeškom pripovedoval Ricciardo. Zanimivo, kako se je razmerje moči postavilo na glavo: na prvih dveh dirkah v deseterici Haas in Alfa Romeo, zdaj pa McLaren in Alpine.

Skupni seštevek po tretji dirki:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 71

2. George Russell (Mercedes) 37

3. Carlos Sainz (Ferrari) 33

4. Sergio Perez (Red Bull) 30

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 28

6. Max Verstappen (Red Bull) 25

7. Esteban Ocon (Alpine) 20

8. Lando Norris (McLaren) 16



1. Ferrari 104

2. Merceds 65

3. Red Bull 55

4. McLaren 24

5. Alpine 22

6. Alfa Romeo 13

Verstappen: Kilometre zadaj smo

Max Verstappen Foto: Guliver Image Poraženci VN Avstralije pa Verstappen in njegova ekipa Red Bull. Sergio Perez je z drugim mestom sicer rešil nekaj točk, a njegove besede povedo veliko: "Ferrari je bil super močan. Niti za trenutek jim nisem bil kos. To je prva dirka, ko so korak pred nami." Za Leclercom je zaostal 20 sekund.

Še Verstappen, ki je dirkal na drugem mestu, mu ni bil blizu kot na prvih dveh dirkah. Pred prvim postankom je zaostajal devet sekund. Ob koncu dirke pa je aktualni svetovni prvak še drugič v sezoni odstopil zaradi okvare na pogonskem sklopu. Po treh dirkah tako za Leclercom zaostaja že 46 točk. "Kilometre zadaj smo. O borbi za naslov prvaka ta trenutek sploh ne želim razmišljati. Zdaj je bolj pomembno, da sploh končamo dirko. Na splošno je bil slab dan. Nisem bil dovolj hiter. Samo pazil sem na pnevmatike. Osvojil bi vsaj drugo mesto. Charlesa nisi za hip nisem mogel resno ogroziti. A na koncu nismo niti končali dirke. To je nesprejemljivo."

Med poražence gotovo lahko štejemo še Carlosa Sainza, ki v drugem Ferrariju zdaj za ekipnim kolegom zaostaja že 38 točk. Tudi Fernando Alonso (Alpine) si je po dobrih treningih in prvih dveh delih kvalifikacij obetal prvo šesterico, a ostal brez ene same točke.