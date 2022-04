Popolna dirka za Leclerca, Verstappen drugič z odpovedjo motorja

Četrtič v karieri in drugič v letošnji sezoni je zmagal Charles Leclerc (Ferrari). Na VN Avstralije je mimo kariraste zastave pripeljal 20 sekund pred Sergiom Perezom (Red Bull). Osvojil je 26 točk in še povečal prednost pred tekmeci v boju za naslov prvaka, saj na treh dirkah sezone še ni bil slabši kot drugi. Na stopničke je stopil še George Russell (Mercedes), ki je izkoristil drugi varnostni avto za svoj postanek in tako prehitel Lewisa Hamilton (Mercedes). Ne le za Mercedes, tudi za ekipo McLaren bolj spodbuden dirkaški konec tedna kot prva dva v sezoni: Lando Norris je bil peti in Daniel Ricciardo šesti.

Četrta zmaga v karieri za Monačana Foto: Guliver Image Zagotovo najlažja zmaga za Monačana v formuli 1. "Prvič sem lahko nadzoroval prednost. Brez tako dobrega dirkalnika mi ne bi uspelo. Pnevmatike so od prvega do zadnjega kroga delovale odlično," je v prvi izjavi povedal 24-letni Leclerc. Zdaj je začutil, da se res bori za naslov prvaka. "To je šele tretja dirka, tako da je še prezgodaj, da bi razmišljali o naslovu prvaka. Imamo pa zelo hiter in zanesljiv dirkalnik. Če bo šlo tako naprej, se bomo res lahko spogledovali z naslovom."

Verstappnu nagajale pnevmatike, nato odpoved motorja

Drugi odstop v sezoni za Verstappna Foto: Reuters Osemnajst krogov pred ciljem šok za aktualnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna (Red Bull). Še drugič v sezoni (na treh dirkah) mu je odpovedal Red Bullov (oziroma Hondin) pogonski sklop. Samo parkiral je za prvim zavojem, iz njegovega dirkalnika pa se je pokadilo. Pred tem je dirkal na drugem mestu, za zmago pa Leclercu ni bil konkurenčen. Imel je precejšnje težave z obrambo pnevmatik, saj si je do svojega postanka v 19. krogu privozil devet sekund zaostanka za dirkačem Ferrarija. Ob drugem letečem startu je sicer napadel Leclerca, vozila sta kolo ob kolesu, a je Monačan v prvem zavoju obdržal prvo mesto.

VN Avstralije:



1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10. Alex Albon (Williams)

11. Guanju Džov (Alfa Romeo)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Mick Schumacher (Haas)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Juki Cunoda (Alpga Tauri)

16. Nicholas Latifi (WIlliams)

17. Fernando Alonso (Alpine)

Odstop: M. Verstappen (Red Bull), S. Vettel (Aston Martin), C. Sainz (Ferrari)

Melbourne za pozabo za Sainza in Vettla

Velika nagrada Avstralije za pozabo za drugega voznika Ferrarija Carlosa Sainza. Samo deveti na kvalifikacijah, nato slab start in šele 14. po prvem krogu. V drugem krogu pa je bil prepozen v devetem zavoju, zavrtel se je na travi in obtičal v peščeni izletni coni. Ko ga je zavrtelo še preko steze, je imel veliko sreče, da ni trčil v koga od ostalih voznikov.

Za pozabo pa Melbourne tudi za štirikratnega prvaka Sebastiana Vettla (Aston Martin). Po premagani bolezni covid-19 je bila to njegova prva dirka sezone. Prvič je bil v pesku že v petek, na dirki pa ga je zavrtelo v 23. krogu in treščil je v zaščitno ogrado. Tako je na stezo še drugič zapeljal varnostni avto.

Skupni seštevek po tretji dirki:



1. Charles Leclerc 71

2. George Russell 37

3. Carlos Sainz 33

4. Sergio Perez 30

5. Lewis Hamilton 28

6. Max Verstappen 25

7. Esteban Ocon 20

8. Lando Norris 16



1. Ferrari 104

2. Merceds 65

3. Red Bull 55

4. McLaren 24

5. Alpine 22

6. Alfa Romeo 13

Na tribunah 420 tisoč navijačev

V treh dneh se je na VN Avstralije v Albert Parku na tribunah zbralo kar 420 tisoč ljudi, največ v zgodovini te dirke. Tako zelo so Avstralci pogrešali formulo 1, športne dogodke nasploh po dveh letih strogih protikoronskih ukrepov.

CILJ! Leclerc je zmagovalec VN Avstralije. Četrta zmaga v karieri. Najhitrejši krog. 26 točk. In še večja prednost v skupnem seštevku, saj je Verstappen odstopil. Z 20 sekundami zaostanka Perez. Tretji Russell, prve stopničke z Mercedesom.



Še trije krogi do druge zmage v sezoni za Leclerca s polnim izkupičkom 26 točk.



Še šest krogov: 1. Leclerc, 2. Perez, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Ricciardo, 7. Albon, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Bottas



Še 12 krogov: Leclerc ima varnih 14 sekund prednosti pred Perezom. Russell je le sekundo pred Hamiltonom. Voznika McLarna na petem in šestom mestu.



Še 16 krogov: 1. Leclerc, 2. Perez, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Ricciardo, 7. Albon (brez postanka), 8. Ocon, 9. Stroll, 10. Gasly



39. krog: Verstappen je parkiral ob stezi! "Max, samo ustavi avto," so mu sporočili iz garaže. Kadi se iz pogonskega agregata. Drugič na treh dirkah odstop prvaka zaradi okvare Hondinega (Red Bullovega) motorja.



38. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Perez, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Alonso (brez postanka), 7. Norris, 8. Ricciardo, 9. Magnussen (brez postanka), 10. Albon



36. krog: Perez napada Russella. In je po nekaj zavojih uspešen. Dirkača Mercedesa so opozorili, naj ne "skuri" gum. Bolje je četrto mesto ...



34. krog: Tretji krog zapored Leclerc z najhitrejšim krogom. 4,4 sekunde pred Verstappnom. Super dvoboj Magnussena in Norrisa za sedmo mesto. Po dveh krogih Lando uspešen.



32. krog: Najhitrejši krog za Leclerca, ki ima 3,5 sekunde prednosti in dirko pod nadzorom.



31. krog: Hamilton na ciljni ravnini mimo Alonsa na peto mesto.



30. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Alonso (brez postanka), 5. Perez, 6. Hamilton, 7. Magnussen (brez postanka), 8. Norris, 9. Ricciardo



27. krog: Leteči start! Napad Verstappna. Kolo ob kolesu! Leclard je odbil napad in ostal vodilni. Perez tik za četrtim Alonsom, ki še ni bil v boksih (začel je na trdih gumah).



26. krog (varnostni avto): 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Alonso (brez postanka), 5. Perez, 6. Hamilton, 7. Magnussen (brez postanka), 8. Norris, 9. Ricciardo



23. krog: Varnostni avto! Zavrtel se je Vettel in treščil v ogrado. Na asfaltu je veliko kosov njegovega prednjega krilca in nosa dirkalnika. To je za svoj postanek izkoristil Russell in tako prišel pred Hamiltona.



23. krog: V bokse še Leclerc in Hamilton. Za večino edini postanek. Iz srednje trdote pnevmatik na trde pnevmatike. Leclerc je obdržal prvo mesto.



21. krog: V boksih Perez, Norris, Ricciardo. Leclerc zdaj vodi pred Hamiltonom.



20. krog: Hamilton napada Pereza. Red Bull očitno z največjo obrambo pnevmatik.



19. krog: Postanek za Verstappna, ki je zaostajal že devet sekund.



14. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen +5,4, 3. Perez +9,7, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Norris, 7. Ricciardo, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Alonso



13. krog: Verstappen z veliko obrambo pnevmatik. Zaostanek je narasel na pet sekund.



10. krog: Leclerc dobro sekundo pred Verstappnom. Prvak bo vodilnega težko napadel. Hamilton zaostaja že več kot pet sekund. V četrtem zavoju pa napad Pereza in uspešno prehitevanje za tretje mesto! Blizu so tudi Russell in oba McLarna.



7. krog: Leteči start. Brez drame. Leclerc ostaja pred Verstappnom.



3. krog (varnostni avto): 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Perez, 5. Russell, 6. Norris, 7. Ricciardo, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Alonso



2. krog: Velika nagrada za pozabo za Sainza. Po vrtenju je končal v izletni peščeni coni. Še dobro, da ni v nikogar trčil. Varnostni avto, da bodo lahko odstranili njegov dirkalnik.



Start! Leclerc v prvem zavoju pred Verstappnom, Hamilton pa je prehitel tako Norrisa kot Pereza in je že tretji. Sainz z devetega na 14. mesto.



Krog za ogrevanje. Ferrari v Avstraliji prvič na "polu" po letu 2007, Verstappen v Melbournu še ni bil boljši kot tretji.



Še deset minut do starta: Polne tribune v Albert Parku, v treh dneh več kot 400 tisoč gledalcev. VN Avstralije prvič po letu 2019. Prenovljena in na novo asfaltirana steza v Melbournu. Novi dirkalniki omogočajo več prehitevanj. Dirka zna biti zelo zanimiva.