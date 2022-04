Ferrari in Red Bull iz prve vrste v Melbournu

Leclerc si je po Bahrajnu priboril že drugo zmago v kvalifikacijah v sezoni in 11. v karieri, uresničile pa so se nove napovedi o dvoboju Ferrarija in Red Bulla za zmago na peti celini.

Iz druge vrste bosta dirko začela drugi Red Bullov Pilot Mehičan Sergio Perez in Britanec Landon Norris iz McLarna.

Peti je bil voznik Mercedesa Lewis Hamilton, ki si je najboljše izhodišče v Melbournu v preteklosti privozil kar osemkrat. Ob njem bo v vrsti njegov rojak in moštveni kolega George Russell.

Po dveh dirkah ima Leclerc 12 točk prednosti pred moštvenim kolegom Carlosom Sainzem. Španec je bil danes skromen deveti. Verstappen zaostaja že 20 točk.

Sebastian Vettel s težavami

Težave pa je imel danes nekdanji nemški as Sebastian Vettel, ki bo prvič v sezoni po okužbi s koronavirusom nastopil na tekmi. Ta je grdo poškodoval levo obeso svojega Aston Martina že na treningu in mehaniki so dirkalnik komaj pravočasno pokrpali do uvoda v kvalifikacije, a vse skupaj je zadostovalo le za 18. mesto.

Manj sreče je imel njegov moštveni kolega Kanadčan Lance Stroll, ki se je prav tako zapletel v nesrečo in ostal je celo brez kvalifikacijskega nastopa.