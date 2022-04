Reševalna misija, da bodo sploh lahko dirkali v Avstraliji

Foto: Guliver Image Minuli teden do morali zaradi zamude pri transportu opreme za en dan zamakniti začetek VN Argentine v motociklističnem prvenstvu MotoGP, zdaj je trem ekipam formule 1 grozilo, da na VN Avstralije sploh ne bodo mogle nastopiti. Zaradi vse višjih transportnih stroškov in vpliva vojne v Ukrajini ima namreč kontejnerski prevoz z ladjami po svetu velike zamude. Transport opreme treh ekip formule 1 iz Evrope do Avstralije naj bi trajal 42 dni, a bi prišlo do vsaj sedmih dni zamude.

Foto: Guliver Image Zato je eden od partnerjev tekmovanja DHL minuli konec tedna posredoval in v Singapurju prestregel ladjo na poti v Melbourne. Opremo ekip so tako naložili na dve tovorni letali (Boeing 777 in Boeing 767-300). Prelagaje je v Singapurju nadzoroval sam podpredsednik DHL-a za logistiko Paul Fowler. Oprema je tako v ponedeljek prišla v Melbourne in dva dni pozneje ima vseh deset ekip že vse potrebno za nastop na VN Avstralije v paddocku na dirkališču v Albert Parku.

Cene povratnega prevoza kontejnerja iz Evrope v Azijo in nazaj so se v zadnjih dveh letih z 900 ameriških dolarjev dvignile na 20.000.