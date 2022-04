Schumacher znova "v nevarnosti", spoznal lovca na krokodile

Prvič v sezoni 2022 bo na dirki v Melbournu nastopil Sebastian Vettel (Aston Martin). Uvodni dve VN je izpustil zaradi bolezni (covid-19). Tako kot večina voznikov je v Melbournu že od začetka tedna, to sredo pa je izkoristil za ogled steze, ki so jo nekoliko spremenili. Zdaj bo še hitrejša, saj so odpravili šikani devet in deset.

Kot je že v navadi, pa dneve pred VN Avstralije dirkači preživljajo tudi na različnih sproščujočih aktivnostih v deželi tam spodaj. Mick Schumacher (Haas), ki je po nesreči na kvalifikacijah izpustil VN Savdske Arabije, je tako obiskal živalski vrt Australia ZOO, dom lovca na krokodile, kot ga imenujejo. Tam je zdaj prva zvezda sin pokojnega Steva Irwina Robert Irwin, ki je sprejel nemškega voznika in mu približal svet krokodilov ter drugih živali avstralskega kontinenta.

Crikey! What an experience🐊

Growing up watching Steve Irwin on his wild adventures, visiting @australiazoo is/was really amazing. Seeing how his family carry on his legacy is truly inspiring, thank you so much Robert!! pic.twitter.com/6nRva4aBLp