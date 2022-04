Prvič v pandemiji v Albert Parku, ki je po prenovi še hitrejši #video

Ko je formula 1 nazadnje gostovala v Melbournu, je Mercedes dosegel dvojno zmago, Valtteri Bottas je slavil pred Lewisom Hamiltonom. To je bil marec 2019, skoraj leto dni pred začetkom pandemije koronavirusa. Predlani je VN Avstralije v zadnjem hipu odpadla zaradi začetka širjenja koronavirusa (dirkači in njihove ekipe so bile že v Melbournu), lani pa na koledar zaradi strogih avstralskih protikoronskih ukrepov sploh ni bila uvrščena. Ta konec tedna pa bodo v Albert Parku spet dirkali.

V teh dneh so to še povsem običajne ceste za promet. Foto: Guliver Image

Dirka v Melbournu zdaj ni več otvoritvena dirka sezone. Prvenstvo se je začelo na Arabskem polotoku z dirkama v Bahrajnu in Savdski Arabiji. Dirkalniki, oblikovani po novem pravilniku, omogočajo nekaj lažja prehitevanja, lažja pa naj bi bila letos tudi na stezi v Albertovem parku, saj je ta doživela kar nekaj sprememb. Tu je bilo namreč v preteklosti izjemno težko prehitevati.

Konec tedna bo imel največ navijačev domačin Daniel Ricciardo. Foto: Guliver Image Prvi, tretji, šesti in predzadnji zavoj so razširili za več metrov, tako je radij zdaj večji. Tu bodo torej višje hitrosti in manjša nevarnost trčenj (sploh v prvem na štartu). Največja sprememba na stezi pa je, da so odpravili šikani 9 in 10. To pomeni, da bodo dirkači v zavoje številka 9, 10 in 11 (prej zavoji 11, 12 in 13), pridirkali z mnogo višjo hitrostjo. Pred devetim naj bi končna hitrost presegla 330 kilometrov na uro. Zaviranje bo pred novim 11 zavojem močnejše kot doslej in zato bi morala biti tu najboljša točka za prehitevanje.

Pet sekund hitrejši krog

Ker bo proga hitrejša in z dvema zavojema manj, je mogoče pričakovati okoli pet sekund hitrejši čas kroga (novi dirkalniki so sicer za zdaj še nekoliko počasnejši od lanskih). Najhitrejši krog ima sicer v Albert Parku Michael Schumacher iz sezone 2004. Nemec je s štirimi zmagami tudi najuspešnejši na tem dirkališču, ki formulo 1 gosti od leta 1996.

Spremembe lahko delno vidite v naslednjem videu. Gre za ulično dirkališče, ki je vse do začetka dirkaškega konca tedna še odprto za promet.

Sploh prvič po letu 1995 so stezo tudi na novo asfaltirali. Širši so tudi boksi. Nove in modernejše bodo še tribune.